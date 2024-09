Nadal bez Wilfredo Leona? Bogdanka LUK Lublin zaczyna sezon 2024/2025 już w piątek

Skoro atut własnego parkietu będzie miała ekipa z Zawiercia, to ona wydaje się być faworytem spotkania. Podopieczni Michała Winiarskiego to aktualny wicemistrz Polski. Wywalczone wiosną srebrne medale to największy sukces klubu. Lublinianie zakończyli minione rozgrywki na piątej pozycji, co również jest do tej pory najlepszym osiągnięciem. Teraz w Lublinie mierzą jednak jeszcze wyżej.

– Powiedzmy sobie szczerze, że to wszystko, co się zdarzyło, mam na myśli dołączenie jednego z najlepszych siatkarzy na świecie Wilfredo Leona i niesamowity progres, jaki był akurat cechą charakterystyczną drużyny. To wszystko spowodowało, że nadzieje kibiców urosły i zostały rozdmuchane do niemożliwych granic. Balonik się napompował, oczekiwania są gigantyczne, a ja życzę nam wszystkim, żeby nadzieje się spełniły i żebyśmy byli świadkami wielu ekscytujących, ale przede wszystkim zwycięskich meczów drużyny Bogdanki LUK Lublin i chociaż to trzecie miejsce by się przydało. Wszystkiego najlepszego – życzył drużynie podczas oficjalnej prezentacji prezes firmy LUK Jacek Wysokiński.

W nowym sezonie kibice zobaczą przebudowaną drużynę Bogdanki LUK. Największą gwiazdą, nie tylko w klubie, ale także w całej PlusLidze będzie sprowadzony do Lublina reprezentacyjny przyjmujący Wilfredo Leon. Siatkarz przechodzi indywidualny okres przygotowawczy i na razie raczej nie pomoże kolegom na boisku. Lublinianie przystępują do rywalizacji z nastawieniem na dobry wynik.

– Co roku nasz klub robi małe kroki do przodu. W ostatnim sezonie zajęliśmy piąte miejsce. W nowym chcielibyśmy znaleźć się nie niżej niż wiosną. O medalowe miejsca bić się będą drużyny z czwórki: Jastrzębski Węgiel, Warta Zawiercie, Projekt Warszawa, Resovia Rzeszów. Po zmianach ciekawie wygląda Skra Bełchatów, która też myśli o podium – mówi Maciej Kołodziejczyk, drugi trener Bogdanki LUK Lublin.

W Zawierciu nie będzie łatwo o punkty. – To bardzo ciężki teren. Zmierzymy się z dobrym siatkarsko zespołem. Miejsce rozgrywania meczów jest dość specyficzne, to najmniejsza hala w PlusLidze. Jest atutem gospodarzy. Spotkaniu towarzyszą dodatkowe emocje, gdyż będzie to otwarcie ligi. Chcemy powalczyć o punkty – zapowiada Kołodziejczyk.

KADRA BOGDANKI LUK LUBLIN NA SEZON 2024/2025:

Rozgrywający: Marcin Komenda (urodzony w 1996 roku/198 cm wzrostu/ 92 kg wagi), Mikołaj Słotarski (2002/187/78);

Atakujący: Mateusz Malinowski (1992/198/95), Kewin Sasak (1997/207);

Przyjmujący: Mikołaj Sawicki (1999/195/90), Jakub Wachnik (1993/202/100), Wilfredo Venero Leon (1993/201/96), Bennie Tuinstra (2000/200/80);

Środkowi: Jan Nowakowski (1994/202/105), Aleks Grozdanow (1998/208/93), Maciej Zając (2003/196/85), Fynnian McCarthy (1999/200/89);

Libero: Thales Gustavo Hoss (1989/190/80), Maciej Czyrek (2000/183/74).

I trener: Massimo Botti, II trener: Maciej Kołodziejczyk, asystent trenera: Arkadiusz Grzelak, trener przygotowania motorycznego: Andrzej Zahorski, statystyk: Jakub Dzirba, fizjoterapeuta: Maciej Biernacki * drugi fizjoterapeuta: Justyna Pałka, kierownik drużyny: Rafał Michna.

TERMINARZ BOGDANKI LUK LUBLIN W SEZONIE 2024/2025:

I runda: 13 września: Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin (godzina 20:30) * 14 września: PGE Projekt Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle * Cuprum Stilon Gorzów - Trefl Gdańsk * Barkom Każany Lwów - Jastrzębski Węgiel * 15 września: Asseco Resovia Rzeszów - PSG Stal Nysa * Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów * GKS Katowice - Nowak-Mosty MKS Będzin * 17 września: Steam Hemarpol Norwid Częstochowa - Ślepsk Malow Suwałki.

20 września: Bogdanka LUK - Tref * 28 września: Lwów - Bogdanka LUK * 2 października: Bogdanka LUK - Skra * 5 października: Bogdanka LUK - Resovia * 12 października: Bogdanka LUK - Ślepsk * 19 października: Katowice - Bogdanka LUK * 23 października: Bogdanka LUK - ZAKSA * 26 października: Projekt - Bogdanka LUK * 2 listopada: Bogdanka LUK - Będzin * 9 listopada: Częstochowa - Bogdanka LUK * 16 listopada: Bogdanka LUK - Nysa * 23 listopada: Olsztyn - Bogdanka LUK * 30 listopada: Bogdanka LUK - Jastrzębski * 7 grudnia: Gorzów - Bogdanka LUK.

Runda rewanżowa: 14 grudnia: Bogdanka LUK - Zawiercie * 21 grudnia: Trefl - Bogdanka LUK * 28 grudnia: Bogdanka LUK - Lwów * 4 stycznia 2025: Skra - Bogdanka LUK * 11 stycznia: Resovia - Bogdanka LUK * 18 stycznia: Ślepsk - Bogdanka LUK * 25 stycznia: Bogdanka LUK - Katowice * 1 lutego: ZAKSA - Bogdanka LUK * 8 lutego: Projekt - Bogdanka LUK * 15 lutego: Będzin - Bogdanka LUK * 22 lutego: Bogdanka LUK - Częstochowa * 1 marca: Nysa - Bogdanka LUK * 8 marca: Bogdanka LUK - Olsztyn * 15 marca: Jastrzębski - Bogdanka LUK * 22 marca: Bogdanka LUK - Gorzów.