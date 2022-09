Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wojtowicza, czyli dwa dni święta siatkówki w Lublinie

Będzie to prawdzie święto dla kibiców siatkówki. Oprócz gospodarzy na boisku zobaczymy: Berlin Recycling Volleys, WithU Verona Volley i Barkom-Każany Lwów.

Turniej będzie jednym z najważniejszych zawodów międzynarodowych w męskiej siatkówce klubowej w Polsce przed startem nowego sezonu. Ten planowany jest na pierwszy weekend października. Turniej poświęcony będzie Tomaszowi Wójtowiczowi, jednemu z najwybitniejszych polskich siatkarzy w historii, mistrzowi olimpijskiemu z Montrealu.

W sobotę odbędą się półfinały, w niedzielę mecz o trzecie miejsce i finał. W pierwszej parze LUK Lublin zmierzy się z Berlin Recycling Volleys, jednym z najlepszych klubów w Niemczach. Rywal lublinian to 12-krotny mistrz kraju, pięciokrotny zdobywca Pucharu i trzykrotny triumfator Superpucharu Niemiec. W dorobku ma też triumf w Pucharze CEV oraz brąz w Lidze Mistrzów. W ubiegłym roku berlińczycy w tych rozgrywkach dotarli do ćwierćfinału. Trenerem rywali jest Cedric Enard. W klubie ze stolicy Niemiec występują m.in.: reprezentant Słowenii Saso Stalekar, jeden z liderów reprezentacji Niemiec Ruben Scott, jak też srebrny medalista ostatniej edycji Ligi Narodów, Amerykanin Cody Kessel. Do wakacji w tej drużynie grał inny reprezentant USA, środkowy Jeffrey Jendryk. Od tego sezonu będzie on zawodnikiem LUK. W sobotę będzie miał doskonałą okazję do zaprezentowania się w debiucie lubelskim kibicom.

W drugim półfinale po obu stronach siatki staną siatkarze mistrza Ukrainy i czołowy zespół ligi włoskiej WithU Verona Volley. Barkom-Każany Lwów to trzykrotny mistrz Ukrainy, cztery razy zdobywał Pucharu kraju, trzykrotnie triumfował w Superpucharze. Od sezonu 2022/2023 będzie występował w PlusLidze, w roli beniaminka. Swoje mecze rozgrywał będzie w Krakowie. Włosi z kolei to dziewiąty zespół ligi włoskiej. Trenuje go Radostin Stojczew. Występują w nim ciekawi zawodnicy, m.in. Brazylijczyk Raphael Vieira de Oliveira, reprezentant Włoch Lorenzo Cortesia, czy Kanady John Perry. To drużyny z Italii oraz z Berlina uważani są za kandydatów w gry w niedzielnym finale. Siatkówka jako sport czasami jest nieprzewidywalna. Być może już w sobotę będziemy świadkami kilku niespodzianek.

Gdzie kupić bilety?

Wejściówki na weekendowe wydarzenie można nabyć za portalu eBilet.pl. Dwudniowe karnety to kwota 60 i 30 zł (normalny) oraz 50 i 25 zł (ulgowy). Natomiast bilety na jeden dzień kosztują odpowiednio: 40 i 20 zł oraz 30 i 15 zł. Przygotowano również bilety w specjalnych cenach 5 i 10 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Ze specjalnych pakietów cenowych mogą też skorzystać szkoły, kluby sportowe, firmy – będą to bilety grupowe. Pierwszy półfinał zaplanowano na 14.45, drugi – 17.30. Wszystkie spotkania turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza będzie też można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu.