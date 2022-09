Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza już w weekend

Przez dwa dni sympatycy piłki siatkowej w Lublinie na pewno będą mieli co oglądać. – Przyjeżdżają do nas dwa bardzo mocne zespoły. Drużyny z Berlina i Werony to europejskie marki – mówi szkoleniowiec LUK Dariusz Daszkiewicz.

Faworytem zawodów są ekipy z Niemiec i Włoch. – Cieszymy się, że będziemy mogli sprawdzić się na tle bardzo silnego przeciwnika. Mam nadzieję, że będzie nam dane zagrać również z zespołem Werony. U obu ekip bardzo dobrze funkcjonuje system blok-obrona, jak też zagrywka. Obie mają doświadczenie na arenie międzynarodowej. Na pewno będziemy musieli wznieść się na wyższy poziom, aby dobrze rozegrać te mecze – mówi lubelski szkoleniowiec.

Gospodarzom nie pomoże Jeffrey Jendryk. Amerykański środkowy w poprzednim sezonie był zawodnikiem drużyny z Berlina, a ostatnio przebywał z kadrą USA na MŚ. Dlatego dostał kilka dni wolnego. – Jeffrey po zakończeniu sezonu od razu wskoczył w cykl przygotowań do Ligi Narodów, a później grał w MŚ. Dlatego chcieliśmy aby odpoczął od siatkówki. Spodziewamy się go w Lublinie w nadchodzącym tygodniu. Mamy kilka urazów, jedne mniejsze, inne większe, które jednak nie powinny przeszkodzić zawodnikom w występie w turnieju – analizuje trener Daszkiewicz.

Berlin Recycling Volleys to jeden z najlepszych klubów w Niemczach. Jest 12-krotnym mistrzem kraju, pięciokrotnym zdobywcą Pucharu i trzykrotnym triumfatorem Superpucharu Niemiec. W dorobku ma też triumf w Pucharze CEV i brąz w Lidze Mistrzów. WithU Verona Volley to dziewiąty zespół ligi włoskiej. Trenuje go Radostin Stojczew. Występują ciekawi zawodnicy, m.in. Brazylijczyk Raphael Vieira de Oliveira, reprezentant Włoch Lorenzo Cortesia, czy Kanady John Perry. Barkom-Każany Lwów to trzykrotny mistrz Ukrainy, cztery razy zdobywał Puchar, trzykrotnie Superpuchar. Od sezonu 2022/2023 będzie występował w PlusLidze, w roli beniaminka. Swoje mecze ma rozgrywać w Krakowie.

Organizatorzy Bogdanka Volley Cup chcą przede wszystkim uświetnić jednego z najlepszych polskich siatkarzy, pochodzącego z Lublina, mistrza olimpijskiego z Montrealu 1976, mistrza świata z Meksyku w 1974 roku. Tomasz Wójtowicz to wychowanek MKS i AZS Lublin, w latach 1972-1978 grał w Avii Świdnik, a w 1978-1983 w Legii Warszawa. Z tą drużyną, w 1983 roku, zdobył mistrzostwo Polski. W roku 1975 i 1983 wybrany został najlepszym siatkarzem ekstraklasy w prestiżowym plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. Siatkarską karierę kontynuował we Włoszech. Trafił do galerii sław – Volleyball Hall of Fame.

Gdzie kupić bilety?

Wejściówki na weekendowe wydarzenie można nabyć za pomocą pośrednictwem platformy eBilet.pl. Dwudniowe karnety to kwota 60 i 30 zł (normalny) oraz 50 i 25 zł (ulgowy). Natomiast bilety na jeden dzień kosztują odpowiednio 40 i 20 zł oraz 30 i 15 zł. Przygotowano również bilety w specjalnych cenach 5 i 10 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy półfinał zaplanowano na 14.45, drugi – 17.30. Niedzielne spotkania, czyli: mecz o trzecie miejsce i finał rozpoczną się o tych samych porach.