LUK Lublin – Cerrad Enea Czarni Radom 2:3. Horror bez happy endu

Pierwszy set sobotniego starcia w hali Globus nie wskazywał, że mecz będzie tak zacięty. Po dość wyrównanym początku ekipa z Radomia osiągnęła przewagę i zwyciężyła 25:18. W kolejnej partii lublinianie zaprezentowali się lepiej, ale znów minimalnie lepsi okazali się goście wygrywając 25:23. Nastroje w lubelskiej hali przed trzecim setem były więc mówiąc łagodnie nienajlepsze. Tymczasem lubelski zespół zagrał w trzeciej partii rewelacyjnie i rozbił rywali 25:12. W kolejnej ekipa z Radomia dążyła do zakończenia spotkania i zgarnięcia trzech punktów, ale siatkarze z Lublina nie pozwolili na to rywalom i wygrywając 25:23 doprowadzili do piątej partii.

A w niej emocje w hali Globus sięgnęły zenitu. Oba zespoły walczyły do samego końca, choć bliżej wygranej byli goście. Ekipa z Radomia miała aż siedem piłek meczowych w tie-breaku, ale lublinianie nie dawali za wygraną. Jednak ostatecznie to goście zwyciężyli w piątej partii 20:18 i cieszyli się z wygranej na terenie rywala.

LUK Lublin – Cerrad Enea Czarni Radom 2:3 (18:25, 22:15, 25:12, 25:23, 18:20)