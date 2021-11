LUK Lublin jedzie na mecz do wymagającego rywala

Lublinianie wystąpią bez przyjmującego Milana Katicia, z którym klub rozwiązał kontrakt. Na tej pozycji trener Dariusz Daszkiewicz będzie miał do dyspozycji trzech zawodników: Wojciecha Włodarczyka, Jakuba Wachnika i Jakuba Peszkę. Zespół beniaminka będzie musiał wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności aby wrócić z punktami. Faworytem są gospodarze, którzy mają w swoich szeregach kilku wartościowych zawodników. Są reprezentanci Polski Grzegorz Łomacz, Mateusz Bieniek i Karol Kłos. Na przyjęciu występuje jeden z czołowych zawodników reprezentacji Iranu, mający polskie obywatelstwo, Milad Ebadipour. Za atak od tego sezonu ponownie odpowiada reprezentant Serbii Aleksandar Atanasijević. Na przyjęciu Skrę zasilił Holender z włoskim obywatelstwem Dick Kooy, który ostatnio występował w Itas Trentino Volley. Od tego sezonu czwarty zespół minionego sezonu prowadzi selekcjoner reprezentacji Serbii Slobodan Kovac. Mecz ze Skrą będzie powrotem do przeszłości dla atakującego lubelskiego beniaminka Bartosza Filipiaka. Siatkarz, zanim w wakacje zawitał do Lublina, reprezentował barwy ekipy z Bełchatowa.

ZAKSA wciąż niepokonana

W spotkaniu na szczycie rozegranym awansem z 13. kolejki Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała Jastrzębskiego Wegla 3:0. Już w pierwszym secie mistrz i wicemistrz Polski zaprezentowały siatkówkę na najwyższym poziomie. Gospodarze prowadzili 16:11, a mimo to goście zdołali doprowadzić do remisu. Jastrzębianie nie wykorzystali trzech setboli, miejscowi zakończyli partię przy pierwszym setbolu wygrywając 28:26. W dwóch kolejnych partiach górą, już bardziej przekonująco, byli wicemistrzowie z Kędzierzyna-Koźla. MVP wybrany został środkowy ZAKSY Norbert Huber. Była to ósma wygrana z rzędu kędzierzynian w sezonie, którzy są niepokonani. Jastrzębianie przegrali drugi mecz w rozgrywkach.

W drugim spotkaniu z 13. kolejki Stal Nysa z nowym trenerem Danielem Plińskim, który zmienił Krzysztofa Stelmacha, przegrała u siebie z Projektem Warszawa 1:3. W pierwszym secie gospodarze prezentowali się bardzo dobrze, a stołeczni nie mieli pomysłu na zagrożenie rywalowi. W kolejnych partiach warszawianie już zaczęli grać swoją siatkówkę. MVP wybrany został środkowy Projektu Andrzej Wrona.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel 3:0 (28:26, 25:22, 25:22)

Stal Nysa – Projekt Warszawa 1:3 (25:23, 23:25, 23:25, 19:25)