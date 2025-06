Pozytywny wynik testu antydopingowego u Mikołaja Sawickiego z Bogdanki LUK Lublin

Międzynarodowy Dzień Dziecka – święto uśmiechu, zabawy i praw najmłodszych

Międzynarodowy Dzień Dziecka to jedno z tych świąt, które na całym świecie budzi pozytywne emocje – pełne uśmiechów, zabawy i radości dzieci. Choć obchodzimy go w Polsce co roku 1 czerwca, to jego historia jest długa i ma globalny wymiar.