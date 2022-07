Przed LUK Lublin poważne wyzwanie już na samym początku sezonu

Rozgrywki 2022/2023 w najwyższej lidze w kraju wystartują 2 października. Ubiegłoroczny beniaminek LUK Lublin rozpocznie rywalizację od meczu u siebie z Cerrad Enea Czarnymi Radom. Szkoleniowcem radomian jest były selekcjoner reprezentacji Polski kobiet, ostatnio pracujący z paniami w Grupie Azoty Chemiku Police, Jacek Nawrocki. Rywale, 13. drużyna minionych rozgrywek, dokonali kilku ciekawych transferów. W drużynie pozostało 10 siatkarzy: środkowi Michał Ostrowski, Sebastian Warda i Bartłomiej Lemański, rozgrywający Wiktor Nowak, przyjmujący Paweł Rusin i Bartosz Firszt, atakujący Daniel Gąsior i Rafał Faryna oraz duet libero Mateusz Masłowski i Maciej Nowowsiak. Z Radomia odeszli: rozgrywający Michał Kędzierski i Aleksander Woropajew, przyjmujący Alexander Berger i Jose Ademar Santana oraz środkowi Jakub Sadkowski i Michael Parkinson. W ich miejsce klub zakontraktował tylko czterech, ale solidnych, graczy. Nową twarzą jest Brazylijczyk Mauricio Borges. Doświadczony przyjmujący to bez wątpienia największy hit transferowy pierwszego przeciwnika lublinian. Do Koziego Grodu z Czarnymi zawitają także przejmujący Ślepska Malow Suwałki Piotr Łukasik, a także środkowy Asseco Resovii Rzeszów Estończyk Timo Tammemaa. W sezonie 2020/2021 był dziewiątym najlepiej blokującym siatkarzem ligi mistrzów świata. Razem z nim z Rzeszowa do Radomia przeniósł się doświadczony rozgrywający, były reprezentant Polski Paweł Woicki.

Już w drugiej kolejce drużyna trenera Dariusza Daszkiewicza zostanie poddana najtrudniejszemu egzaminowi, gdyż pojedzie na mecz do mistrza Polski Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Kędzierzynianie to także zdobywcy Pucharu Polski oraz – co jest największym sukcesem w historii klubu – drugi raz z rzędu klubowi mistrzowie Europy. Sukcesy na krajowej i europejskiej arenie świętowali pod okiem Rumuna Gheorghe Cretu, który zakończył współpracę z klubem. Choć ZAKSA nie poinformowała jeszcze o następcy Cretu, to mówi się, że jego miejsca zajmie Fin Tuomas Sammelvuo. Szkoleniowiec ostatnio prowadził reprezentację Rosji (zdobył z nią wicemistrzostwo olimpijskie Tokio 2020) oraz Zenit Sankt Petersburg.

Z kolei w trzeciej kolejce do Lublina zawita wicemistrz Polski Jastrzębski Węgiel. W szóstej serii spotkań, 29 października, przeciwnikiem LUK w będzie brązowy medalista Aluron CMC Warta Zawiercie. 26 listopada, w ramach 12. kolejki, do Lublina przyjedzie beniaminek PlusLigi Volley Club Barkom Lwów. Pierwsza runda zakończy się wyjazdem podopiecznych trenera Daszkiewicza do PGE Skry Bełchatów (10 grudnia).

TERMINARZ SPOTKAŃ LUK LUBLIN W SEZONU 2022/2023

2 października (1. kolejka): LUK Lublin – Cerrad Enea Czarni Radom * 5 października (2. kolejka): Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – LUK * 8 października (3. kolejka): LUK – Jastrzębski Węgiel * 15 października (4. kolejka): Indykpol AZS Olsztyn – LUK * 22 października (5. kolejka): LUK – GKS Katowice * 29 października (6. kolejka): LUK – Aluron CMC Warta Zawiercie * 2 listopada (7. kolejka): BBTS Bielsko-Biała – LUK * 5 listopada (8. kolejka): LUK – PSG Stal Nysa * 12 listopada (9. kolejka): Trefl Gdańsk – LUK * 19 listopada (10. kolejka): LUK – Asseco Resovia Rzeszów * 23 listopada (11. kolejka): Projekt Warszawa – LUK * 26 listopada (12. kolejka): LUK – Volley Club Barkom Lwów * 3 grudnia (13. kolejka): Ślepsk Malow Suwałki – LUK * 7 grudnia (14. kolejka): LUK – Cuprum Lubin * 10 grudnia (15. kolejka): PGE Skra Bełchatów – LUK.

Runda rewanżowa rozpocznie się 17 grudnia, a zakończy 1 kwietnia 2023. Wszystkie spotkania będą transmitowane przez Polsat Sport.