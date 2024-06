Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza we wrześniu w Lublinie, przyjadą mistrzowie świata

Dla siatkarskich kibiców na Lubelszczyźnie szykuje się nie lada gratka.

Nie codziennie zdarza się obejrzeć klubowego mistrza świata razem z czołowymi polskimi drużynami. W Lublinie zaprezentuje się jeden z najbardziej znanych siatkarskich klubów na świecie Sir Safety Perugia, w barwach którego gra reprezentant Polski Kamil Semeniuk. Sir Safety to także aktualny klubowy mistrz świata, wielokrotny mistrz Włoch oraz triumfator Ligi Mistrzów.

Na boisku zaprezentują się także mistrz Polski i finalista Ligi Mistrzów Jastrzębski Węgiel oraz czwarta ekipa PlusLigi i zdobywca Pucharu CEV Asseco Resovia Rzeszów. Stawkę uzupełni gospodarz, rewelacja minionych rozgrywek PlusLigi, piąta ekipa, Bogdanka LUK Lublin.

– Celem organizacji turniej Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza jest przede wszystkim uhonorowanie pamięci i dorobku naszego mistrza i patrona oraz podkreślenie jego związku z miastem i regionem. Już we wrześniu Lublin stanie się centrum światowej siatkówki, a rywalizację najlepszych zawodników globu śledzić będą tysiące kibiców w hali Globus i miliony za pośrednictwem telewizji. Zestaw drużyn gwarantuje sportowe widowisko, jakiego w Lublinie jeszcze nie było – zapewnia Paweł Markiewicz, prezes Fundacji im. Tomasza Wójtowicza.

Organizację turnieju poświęconego pamięci najwybitniejszego polskiego siatkarza wsparły miasto Lublin i samorząd województwa lubelskiego.

– Jestem pewna, że to wyjątkowe wydarzenie sportowe przyciągnie po raz kolejny uwagę miłośników siatkówki nie tylko z Polski, ale i z całej Europy. Organizowany przez Fundację im. Tomasza Wójtowicza i przy wsparciu Miasta Lublin turniej, jest znakomitą okazją do uhonorowania pamięci jednego z najlepszych siatkarzy wszech czasów, Honorowego Obywatela naszego miasta. Miasto Lublin z dumą wspiera inicjatywy, które promują sport na najwyższym poziomie i inspirują młode pokolenia do aktywności fizycznej. Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to nie tylko widowisko sportowe, ale także ważne wydarzenie społeczne, które integruje lokalną społeczność i wzmacnia nasze więzi upamiętniając naszego wielkiego Mistrza. Jesteśmy miastem przyjaznym sportowi, a organizacja tak prestiżowego turnieju jest dowodem na to, że Lublin jest gotowy do podejmowania największych sportowych wyzwań. Wspieranie takich wydarzeń jest dla nas priorytetem, ponieważ wierzymy, e sport to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim pasja, zaangażowanie i wspólnota – podkreśla Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. kultury, sportu i partycypacji.

– Tak silnie obsadzonego międzynarodowego turnieju siatkarskiego, może poza turniejami finałowymi Ligi Mistrzów, w Polsce jeszcze nie było. Dla kibiców polskich drużyn będzie to okazja, by zobaczyć w grze nowych graczy, a przecież słyszymy, że do wszystkich tych trzech zespołów mają trafić renomowani i bardzo utytułowani zawodnicy. Jesteśmy przekonani, że także przyjazd znakomitego włoskiego zespołu z Perugii przyciągnie fanów na trybuny – wyjaśnia Jakub Czaban, dyrektor turnieju.

Mecze półfinałowe odbędą się 7 września o godz. 17 i 19.30. W niedzielę o 15.30 rozpocznie się mecz o 3. miejsce, a o 18 – finał. Wejściówki, pod piątku, będzie można kupować za pośrednictwem platformy sprzedażowej Eventim.