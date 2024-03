Tour de Pologne ponownie w województwie lubelskim, ale tym razem ścigać się będą panie

Dlatego brak kobiecej edycji Tour de Pologne mocno bolał wszystkim, którym rywalizacja na dwóch kółkach leży na sercu. Dotychczas odbyła się tylko jedna edycja tego wyścigu. Miała ona miejsce w 2016 roku i zakończyła się zwycięstwem mistrzyni olimpijskiej w kolarstwie górskim, Jolandy Neff. Co ciekawe, na czwartym miejscu uplasowała się wówczas Paulina Brzeźna-Bentkowska.

Teraz już wiadomo, że w 2024 roku odbędzie się druga edycja Tour de Pologne Women. Będzie ona miała miejsce w dniach 28-30 czerwca. Jej gospodarzem w całości będzie województwo lubelskie. Kolarki rozpoczną od jazdy indywidualnej na czas po ulicach Lublina. Start będzie w okolicach Krakowskiego Przedmieścia, a meta najprawdopodobniej przy Al. Racławickich. W kolejnych dwóch dniach peleton odwiedzi jeszcze Roztocze, ale zahaczy także chociażby o Kraśnik czy Kazimierz Dolny.

– Już w 2016 roku wiedziałem, że kobiece kolarstwo to jest odpowiedni kierunek. Minęło kilka lat i warto wrócić do tej idei. Jestem przekonany, że Tour de Pologne Women wszyscy będą oglądali z zapartym tchem. Tym bardziej że nasze kolarki, z Katarzyną Niewiadomą na czele, spisują się w ostatnich latach rewelacyjnie. Nie ma dziś bardziej dynamicznie rozwijającej się dyscypliny sportu niż kolarstwo kobiet. Oglądanie pań w akcji to wielkie emocje i dostrzega to cały kolarski świat. Wiem, jak rozwijać wyścig i tworzyć z niego platformę, w której centralnym punktem jest sport na najwyższym światowym poziomie. Męski wyścig stał się wizytówką naszego kraju na całym świecie i potrafimy pokazać najpiękniejsze zakątki Polski – powiedział Czesław Lang.

Przypomnijmy, że męski Tour de Pologne w województwie lubelskim po raz ostatni gości w 2022 r. W naszym regionie kolarze byli obecni wówczas przez trzy dni. Pierwszego dnia finiszowali w Lublinie, a wygrał Holender Olav Kooij. Drugiego dnia ścigali się na trasie z Chełma do Zamościa, a z triumfu cieszył się Belg Gerben Thijsen. Trzeciego dnia natomiast wystartowali z Kraśnika i udali się do Przemyśla. Tam najlepszy był Kolumbijczyk Sergio Higuita.