LNBA: Trwa walka o play-off

Podopieczni Michała Gwiazdowskiego w niedzielę wykonali olbrzymi krok w kierunku najlepszej czwórki, która dalej będzie rywalizować o mistrzostwo LNBA. Alfachem Team pokonał 61:53 Polski Cukier Rodmos. Ekipa Tomasza Szczotki przeważała przez większość pierwszej połowy, ale później do głosu doszedł Alfachem. W trzeciej kwarcie różnica między obiema ekipami wynosiła nawet 12 pkt. I chociaż Rodmos zdołał ją odrobić, to w samej końcówce wyraźnie zabrakło mu sił. Nie miał też odpowiedzi na Przemysłąwa Kandzierskiego, który zdobył aż 22 pkt. Tempem gry z kolei idealnie dyrygował Oleksii Zamakhov. Obecny trener grup młodzieżowych Lublinianki zdobył 12 pkt. U przeciwników dobrze spisał się już tradycyjnie Paweł Zdeb, który do 8 pkt i dołożył 10 zbiórek.

Ważny sukces, który utrzymuje nadzieje na play-off odniosło Sky Jumpers. Podopieczni Krzysztofa Barszczewskiego pokonali 61:49 Kaninę. Do zwycięstwa Sky Jumpers poprowadził duet chełmian – Tomasz Gałan i Paweł Łukaszczuk. Gałan, były zawodnik m.in. Polskiego Cukru Toruń, zdobył 20 pkt i zebrał aż 17 piłek. Łukaszczuk dołożył 6 pkt. W Kaninie świetnie spisał się Jakub Wróblewski, który zdobył aż 26 pkt.

Konferencja A: Alfachem Team – Polski Cukier Rodmos 61:53 * Patobasket – 12 Małp 56:39 * Sky Jumpers – Kanina 61:49.

Matematyka 12 23 714:589 Alco 12 19 607:573 Patobasket 12 18 618:451 Alfachem 12 18 647:702 Rodmos 12 17 638:721 Kanina 12 17 578:606 Sky Jumpers 12 17 620:634 12 Małp 12 13 560:706

Konferencja B: Angry Dogs – Basketball Fever 32:40 * Elektroland Mavs Team – Akademia Wincentego Pola 53:48 * Flying Foxes – Bad Boyz Familia 56:63.

Foxes 12 22 608:469 Devils 12 21 603:463 Bad Boyz 11 20 568:454 Fever 12 20 582:534 Dogs 12 18 514:486 AT Vision 11 15 532:527 Orlikowe Świry 11 14 462:539 Akademia 12 12 389:615 Elektroland 11 10 346:517

Konferencja C – pierwsze mecze półfinałowe: Pozytywne Porycie – Basket Flow 34:44 * Moose Lublin BC – Numa Numa Yay 50:40. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw.