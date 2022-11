Trzy złote medale zawodników z województwa lubelskiego na MP w podnoszeniu ciężarów

Mistrzyniami kraju zostały Weronika Zielińska-Stubińska z AZS AWF Biała Podlaska w kategorii 81 kg i Agnieszka Zimroz ze Znicza Biłgoraj w wadze 87 kg. Wyczyn pierwszej z naszych zawodniczek był tak dobry, że wygrała ona również rywalizację według Sinclair’a. Sztangistka z Białej Podlaskiej w rwaniu uporała się ze sztangą ważącą 100 kg, zaś w podrzucie – 126 kg. Przełożyło się to na 226 kg w dwuboju oraz 262,58 pkt. Z kolei Zimroz wyrwała 89 kg i podrzuciła 104 kg, co dało 193 w dwuboju.

Wśród pań województwo lubelskie ma też trzy wicemistrzynie Polski. Srebrne medale zdobyły w kategorii 49 kg Andżelika Młynarczyk Olimpijczyka Łuków, w wadze 55 kg Klaudia Luterek z Agrosu Zamość i w kategorii 64 kg, jej koleżanka klubowa Emilia Rechul. Młynarczyk wyrwała 60 kg i podrzuciła 73, co dało 133 kg w dwuboju. Z kolei zawodniczki z Zamościa wyrwały odpowiednio 75 i 81 kg oraz podrzuciły 85 i 103 kg. Przełożyło się to na 160 i 184 kg w dwuboju.

Mężczyźni wywalczyli cztery medale, złoty i trzy brązowe. Mistrzem Polski w kategorii do 102 kg został reprezentant Wisły Puławy Daniel Goljasz. Puławianin osiągnął w dwuboju 335 kg. Na taki rezultat złożyło się 157 kg w rwaniu i 198 kg w podrzucie. Taki wyczyn dał sztangiście z naszego regionu 395,56 pkt według klasyfikacji Sinclair’a. Dało mu to trzecie miejsce w tej klasyfikacji.

Na najniższym stopniu podium stanęli Michał Zrol w kategorii 61 kg z MOK Terespol, Łukasz Ławecki z Olimpijczyka Łuków w wadze do 81 kg oraz Niedźwiecki Damian z AZS AWF Biała Podlaska (kat. 96 kg). Sztangista z Terespola wyrwał 90 kg i podrzucił 107 kg. Dało mu to 197 kg w dwuboju. Przedstawiciel Olimpijczyka zapisał na swoim koncie 292 kg w dwuboju. Ławecki wyrwał 129 kg, a w podrzucie uporał się ze sztangą ważącą 163 kg. Z kolei Niedźwiecki wyrwał 135 kg, a w podrzucie pokonał ciężar 160 kg. W dwuboju było to 295 kg.

W klasyfikacji województw zwyciężyło Lubelskie. – Mamy dziewięć medali w mistrzostwach Polski seniorek i seniorów. Jest to sukces, zważając na to, że niektórzy z naszych reprezentantów mieli do pokonania nawet 600 km. Inaczej wygrywa się u siebie, jak w Zamościu czy Biłgoraju, a zupełnie inaczej na drugim krańcu Polski. Cieszymy się z naszego osiągnięcia – mówi Zdzisław Żołopa, prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów.