Unia Lublin przegrała z UKS 3 Fakro Jelna

Debiut KKP Unia Lublin w Orlen I Lidze wypadł bardzo okazale, ale zakończył się porażką lublinianek. Podopieczne Dominki Przewłoki uległy 4:5 UKS 3 Fakro Jelna.
Przyjezdne świetnie zaczęły mecz, bo już w 6 min do siatki trafiła Wiktoria Dudka. Później jednak lublinianki objęły rządzie na murawie. Remis stał się faktem za pomocą samobójczego trafienia Klaudii Gniadek. W końcówce pierwszej połowy Unia natomiast dołożyła kolejne trzy bramki. Ich autorkami były Maria Dąbrowska, Weronika Mazur i Kaja Franaszczyk.
Jak szybko prowadzenie przyszło, tak szybko uciekło, bo już w 65 min na tablicy wyników ponownie pojawił się remis. Ostatnie słowo należało do zawodniczek UKS 3 Fakro Jelna, a konkretnie do Dudki. Ona w doliczonym czasie gry zapewniła komplet punktów przyjezdnym.
KKP Unia Lublin – UKS 3 Fakro Jelna 4:5 (4:1)
Bramki: Gniadek (11 samobójcza), Dąbrowska (36), Mazur (42), Franaszczyk (45+1) – Dudka (6, 90+2), Lichoń (53), Kaim (65), Duda (62).
Unia: Szymanek – Mazur, Warchałowska, Franaszczyk, Szczepanik (87 Szczygieł), Gąsiorowska (80 Świderska), Karczewska, Dessauer, Dąbrowska, Przekorzyńska, Stepanets.
Fakro: Hebda – Haberna, Duda, Klimek, Beczkowska, Dudka (90+4 Sarkowicz), Kalinowska, Potengova (46 Kaim), Młodzik, Lichoń, Gniadek (46 Ferenc).
Żółte kartki: Mazur - Klimek, Ferenc. Sędziowała: Majszczyk. Widzów: 100.
Pozostałe wyniki: Resovia – LZS Stare Oborzyska 2:3 * Legionistki Warszawa – Czarni II Sosnowiec 2:1 * Sportowa Czwórka Radom – Medyk Konin 3:1 * Ślęza Wrocław – Polonia Środa Wielkopolska 1:1 * KKP Bydgoszcz – KKP Warszawa 2:2.
16-17 sierpnia: Bydgoszcz – Polonia * Medyk – Ślęza * Czarni II – Radom * Stare Oborzyska – Legionistki * Fakro – Resovia * KKP Warszawa – Unia.