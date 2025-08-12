Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Unia Lublin przegrała z UKS 3 Fakro Jelna

Autor: Kamil Kozioł
Piłkarki Unii Lublin zadebiutowały w Orlen I lidze
Piłkarki Unii Lublin zadebiutowały w Orlen I lidze (fot. DW)

Debiut KKP Unia Lublin w Orlen I Lidze wypadł bardzo okazale, ale zakończył się porażką lublinianek. Podopieczne Dominki Przewłoki uległy 4:5 UKS 3 Fakro Jelna.

Przyjezdne świetnie zaczęły mecz, bo już w 6 min do siatki trafiła Wiktoria Dudka. Później jednak lublinianki objęły rządzie na murawie. Remis stał się faktem za pomocą samobójczego trafienia Klaudii Gniadek. W końcówce pierwszej połowy Unia natomiast dołożyła kolejne trzy bramki. Ich autorkami były Maria Dąbrowska, Weronika Mazur i Kaja Franaszczyk.

Jak szybko prowadzenie przyszło, tak szybko uciekło, bo już w 65 min na tablicy wyników ponownie pojawił się remis. Ostatnie słowo należało do zawodniczek UKS 3 Fakro Jelna, a konkretnie do Dudki. Ona w doliczonym czasie gry zapewniła komplet punktów przyjezdnym.

KKP Unia Lublin – UKS 3 Fakro Jelna 4:5 (4:1)

Bramki: Gniadek (11 samobójcza), Dąbrowska (36), Mazur (42), Franaszczyk (45+1) – Dudka (6, 90+2), Lichoń (53), Kaim (65), Duda (62).

Unia: Szymanek – Mazur, Warchałowska, Franaszczyk, Szczepanik (87 Szczygieł), Gąsiorowska (80 Świderska), Karczewska, Dessauer, Dąbrowska, Przekorzyńska, Stepanets.

Fakro: Hebda – Haberna, Duda, Klimek, Beczkowska, Dudka (90+4 Sarkowicz), Kalinowska, Potengova (46 Kaim), Młodzik, Lichoń, Gniadek (46 Ferenc).

Żółte kartki: Mazur - Klimek, Ferenc. Sędziowała: Majszczyk. Widzów: 100.

Pozostałe wyniki: Resovia – LZS Stare Oborzyska 2:3 * Legionistki Warszawa – Czarni II Sosnowiec 2:1 * Sportowa Czwórka Radom – Medyk Konin 3:1 * Ślęza Wrocław – Polonia Środa Wielkopolska 1:1 * KKP Bydgoszcz – KKP Warszawa 2:2.

16-17 sierpnia: Bydgoszcz – Polonia * Medyk – Ślęza * Czarni II – Radom * Stare Oborzyska – Legionistki * Fakro – Resovia * KKP Warszawa – Unia.

PKO BP EKSTRAKLASA
4. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Pogoń Szczecin 2-1
Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-1
Jagiellonia Białystok - Cracovia 5-2
Korona Kielce - Radomiak Radom 3-0
Lechia Gdańsk - Motor Lublin 3-3
Legia Warszawa - GKS Katowice 3-1
Widzew Łódź - Wisła Płock 1-1
Piast Gliwice - Lech Poznań przełożony
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin przełożony

Tabela:

1. Wisła Płock 4 10 7-2
2. Legia 3 7 5-1
3. Radomiak 4 7 9-6
4. Widzew 4 7 7-4
5. Bruk-Bet 4 7 6-3
6. Cracovia 4 7 10-8
7. Jagiellonia 3 6 8-8
8. Górnik 4 6 4-4
9. Lech 3 6 7-8
10. Arka 4 5 3-3
11. Korona 4 4 4-5
12. Pogoń 4 4 7-9
13. Motor 3 4 5-7
14. Raków 3 3 3-5
15. Zagłębie 3 2 3-4
16. Katowice 4 1 3-9
17. Piast 2 0 0-3
18. Lechia 4 -3 9-11

