W sierpniu województwo lubelskie ponownie będzie gościć Tour de Pologne Women

Dla województwa lubelskiego najważniejsze chwile zaczną się jednak dwa dni później, kiedy ruszy Tour de Pologne Women. Nasz region, podobnie jak rok temu, będzie gospodarzem całości imprezy. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie przejazd kolorowego peletonu zgromadził przy trasie tysiące kibiców, a wyścig wygrała Holenderka Laura Molenaar.

Tegoroczna edycja rozpocznie się 12 sierpnia od etapu wiodącego w okolicach Zamościa, gdzie są zaplanowane zarówno start, jak i meta. Dzień później cyklistki przeniosą się do Chełma. Finałowy odcinek odbędzie się 14 sierpnia. Peleton ruszy z Nałęczowa, a meta jest zaplanowana w Kraśniku.

– Trasa jest bardzo piękna. Jesteśmy na Lubelszczyźnie i Roztoczu – pierwszy etap rozpocznie się i zakończy w Zamościu, potem, jak parę lat temu w wyścigu mężczyzn czeka nas piękny etap w Chełmie, a wyścig zakończy się odcinkiem z Nałęczowa do Kraśnika. Cała baza wyścigu będzie w Hotelu Arche w Nałęczowie, co też jest wygodne, bo nie musimy zmieniać hoteli. Etapy będą na pewno bardzo piękne i dynamiczne – komentuje Czesław Lang, dyrektor generalny Lang Team i Tour de Pologne.

Wyścig będzie transmitowany na antenie aż dwóch stacji telewizyjnych, bo relację z niego zamierzają przeprowadzić zarówno TVP Sport, jak i Eurosport.

– Wszystkie wyścigi kolarskie mają to w sobie, że promują regiony. Poziom sportowy i walka to jedno, ale jako Tour de Pologne promujemy też Polskę przy okazji wydarzenia sportowego. Przypominamy ważne rocznice, wydarzenia, które były w Polsce. Mówimy o historii, ciekawostkach promujemy miasta startowe, miasta, w których są premie, tym bardziej, że sygnał telewizyjny będzie produkowany przez TVP Sport od startu do mety. Cała technologia sprawi, że będziemy w środku peletonu. Zafundujemy kibicom wielkie widowisko sportowe – tłumaczy Czesław Lang.

Mimo że do rozpoczęcia zmagań pozostały jeszcze ponad dwa miesiące, to coraz bardziej krystalizuje się również lista startowa. Na niej pojawi się aż 7 ekip World Tour. Będą to dobrze znane Canyon//SRAM zondacrypto, czyli ekipa Katarzyny Niewiadomej i Agnieszki Skalniak-Sójki, a także Uno-X Mobility, AG Insurance – Soudal Team, Human Powered Health, FDJ-SUEZ, UAE Team ADQ oraz Lidl-Trek. Listę startową uzupełnią też 4 mocne zespoły drugiej dywizji, w tym holenderski VolkerWessels, który rok temu zdominował Tour de Pologne Women, wygrywając 2 etapy i zdobywając dublet w klasyfikacji generalnej ORLEN, Sponsora Głównego wyścigu.

Nie można zapomnieć też o polskich drużynach. Biało-Czerwone będą miały okazję pokazać się w Tour de Pologne Women i powalczyć z zawodniczkami z całego świata. W wyścigu ponownie wystartuje reprezentacja kraju, MAT ATOM Deweloper Wrocław – jedyna polska ekipa kontynentalna, a także TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team.

– Cieszę się, że ten wyścig zdobywa coraz mocniejszą pozycję, i dlatego my też podchodzimy do niego organizacyjnie tak samo, jak do Tour de Pologne. Oprawa, scenografia, przekaz medialny, to wszystko jest na najwyższym poziomie. Naprawdę będzie to piękne widowisko i bardzo fajnie, że Polki będą mogły się tu pokazać. Spełniamy wszystkie kryteria organizacyjne Międzynarodowej Unii Kolarskiej i myślę, że w niedługim czasie będziemy w World Tour – mówi Czesław Lang.