W środę PGE Start Lublin zmierzy się z Treflem Sopot w czwartym meczu półfinału Orlen Basket Ligi

Start stoi przed olbrzymią szansą zapewnienia sobie awansu do finału mistrzostw Polski już w środowy wieczór w hali Globus. – Byliśmy przygotowani zarówno fizycznie,j ak i mentalnie. Wierzyliśmy w zwycięstwo. Mieliśmy bardzo mądry wypoczynek po spotkaniu w Sopocie – powiedział po poniedziałkowym meczu wygranym przez Start 92:84 Filip Put, kapitan zespołu. – Wiem, że w Treflu są dobrzy zawodnicy, dlatego trzeba ich pytać, na kim ciąży większa presja. Wierzę w swój zespół. Zaszliśmy już bardzo wysoko, ale możemy osiągnąć jeszcze więcej. Teraz trze się odpowiednio wyspać i przejść przez kolejne sesje video. Nie można przeleżeć na kanapie przez 48 godzin – dodaje Put.

Na podobny aspekt zwraca zresztą uwagę Wojciech Kamiński. – Oba zespoły są zmęczone i to było widać. Myślę jednak, że inaczej jest grać o godz. 17.30, a inaczej o godz. 20. Te mecze rozgrywane późnym wieczorem skutkują tym, że zawodnicy idą spać o godz. 1 czy 2 w nocy. Poza tym teraz będziemy spać w swoich łóżkach, co też jest ważne. Warto też zwrócić uwagę, że udało nam się po meczu w Sopocie złapać dobre połączenie samolotowe. Wprawdzie było ono wcześnie rano, ale to zawsze lepiej przesiedzieć 45 min w samolocie niż kilka godzin w autokarze – wyjaśnia trener PGE Start.

Dla niego ta seria też jest mocno obciążająca, zwłaszcza, że chyba nikt przed sezonem nie spodziewał się, że przed Startem otworzy się tak duża szansa. – Mecze w play-off są trudne, ale sezon zasadniczy też jest ciężki. W play-off spotkania nakładają się na siebie. Straciłem kilgogramy, bo wypociłem je w hali. Trzeba mentalnie analizować mecze, nie zawsze każdy zgadza się ze zmiana. Poza tym trzeba wyciągnąć dobre wnioski po porażkach, wskazać co można zrobić lepiej – dodaje Wojciech Kamiński.

Środowe spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30 w hali Globus i będzie transmitowane na antenie Polsatu Sport 1.