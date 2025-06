Mają tu opiekę i rehabilitację, a będą mieć wielki, naturalny ogród

Zacznie się to dzisiaj, a cały projekt ma trwać do czerwca przyszłego roku. Na tyle założono realizację przedsięwzięcia „Magiczny Ogród – EKO Serce Zamościa”, na który 15 tys. zł dofinansowania w ramach programu „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO 2025” przekazała Fundacja Santander Bank Polska.

O pieniądze wystarało się Stowarzyszenie Magiczny Ogród, które m.in. prowadzi zbudowane i utworzone przez miasto Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne na ul. Górnej w Zamościu.

Projekt zakłada aktywizację mieszkańców miasta, w szczególności osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży, do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska i budowania więzi międzypokoleniowych. Stworzenie zielonej przestrzeni wokół COM to tylko jeden z elementów tej inicjatywy.

– Będą również warsztaty edukacyjne o zmianach klimatu, spotkania dotyczące np. segregacji odpadów, apiterapia, zajęcia z produkcji naturalnych środków czystości i mydeł, dyskusje o zrównoważonym transporcie – wylicza Barbara Kolbus, koordynatorka projektu, członkini Magicznego Ogrodu.

I na te wszystkie prowadzone przez rok działania wystarczy 15 tys. zł?

– Za te pieniądze na pewno kupimy liczne rośliny do stworzenia ogrodu naturalnego wokół COM. Spora część działań opierać się będzie na wolontariacie. Mamy np. wsparcie od Klubu Rotary na zakup ziemi, pomaga nam bardzo urząd miasta wspierając organizacyjnie i merytorycznie – mówi koordynatorka.

Podkreśla, że szczególne podziękowania należą się Katarzynie Fornal-Urbańczyk z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, UM której wiedza, zaangażowanie i koncepcja zagospodarowania terenu wokół COM stanowiły fundament dla realizacji całego projektu ogrodowego. – Stworzenie go od początku do końca do proces, który rozłożymy na wiele miesięcy – podkreśla Barabara Kolbus.

Bo trzeba przygotować grunt, a rośliny sadzić w najodpowiedniejszym dla nich momencie. Tym bardziej, że ma się ich ostatecznie na ul. Górnej pojawić bardzo wiele, z najróżniejszych gatunków.

W planach są wysokie trawy i byliny w ogrodach deszczowych, także miskanty, pęcherznice, tawuły japońskie, ligustry jajolistne, derenie, grusze, jabłonie, śliwy, porzeczki, jagody, morwy, truskawki i zioła, np. mięta, rozmaryn, bazylia, tymianek i oregano.

Pierwsze nasadzenia zaplanowano na czwartek z udziałem przedstawicieli Centrum Integracji Społecznej, OHP, miasta, a także Zamojskiego Klubu Rotary. – W kolejne takie akcje będziemy również angażować dzieci i młodzież z naszych miejskich szkół i przedszkoli – zapowiada Barbara Kolbus.

Przypomnijmy, że COM przy ul. Górnej w Zamościu zaczęło swoją działalność na początku roku. Opiekę, wsparcie i rehabilitację zapewnia 20 dorosłym mieszkańcom miasta. Podopieczni placówki to osoby starsze, schorowane, posiadające orzeczenie o znacznym lub miarkowanym stopniu niepełnosprawności lub legitymujące się orzeczeniem równoważnym.Kilka osób ma tutaj zapewnioną opiekę całodobową, a kilkanaście dojeżdża do COM każdego dnia. Mogą tutaj od poniedziałku do piątku spędzać czas w godz. 8-16.

Na uruchomienie tej placówki MCPR wystarało się o ponad 3,2 mln zł dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wykonawcą budowy, wybranym w przetargu była firma Energo-Therm Engineering. Działalność COM jest współfinansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.