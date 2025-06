Noc Kultury w urzędzie. Poczuj się jak wojewoda

Lubelski Urząd Wojewódzki obchodzi w tym roku swoje 105-lecie. Jubileusz staje się pretekstem do szerokiego otwarcia drzwi – zarówno tych historycznych, jak i symbolicznych. Oprócz zwiedzania gabinetów i rozmów z urzędnikami, na gości czeka mnóstwo atrakcji: wystawy, pokazy, wykłady, warsztaty i stoiska służb mundurowych.

– To nasza autorska inicjatywa. Do tej pory tego nie było. Uznaliśmy, że Noc Kultury to czas, kiedy mieszkańcy Lublina bardzo licznie wychodzą w na ulicę i i szukają różnego rodzaju ciekawych inspiracji, różnych projektów i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to centrum miasta zawsze jest szczelnie wypełnione różnymi niestandardowymi instalacjami – mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.