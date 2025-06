Chełm w rękach mieszkańców. Ruszyła nowa edycja budżetu obywatelskiego

Zajrzyj do ula! Pszczelarskie święto w sercu Janowca

W Janowcu nad Wisłą, w dniach 14-15 czerwca, pszczoły będą miały swoje święto – i to z rozmachem! Festiwal Kultury Pszczelarskiej to hołd dla tradycji, ekologii, natury i pasji. Jeśli chcesz poznać smak prawdziwego miodu, zobaczyć, jak pracują pszczelarze i poczuć klimat sztuki pszczelarskiej to przyjedź do Janowca na III Festiwal Kultury Pszczelarskiej!