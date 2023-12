Za nami przedostatnia w tym roku kolejka spotkań w Powiatowej Amatorskiej Lidze Futsalu w Świdniku

Lider Dywany Łuszczów rozgromił Sawę Oldboys aż 14:0. Pięć goli strzelił Jarosław Komarzeniec, cztery Kamil Cieśla, po dwa Marcin Bijas i Michał Kozak, a jednego Sebastian Witkowski.

CB Oldboys Team po golu Krzysztofa Wójcika prowadził z Neptunem, ale ostatecznie przegrał 1:4. Po dwie bramki zdobyli Robert Mirosław i Karol Wróbel. Bardzo dobry mecz rozegrały Old Stars i Provend Szkic Express. Do przerwy prowadzili lublinianie 5:2, ale po zmianie stron częściej do siatki trafiali gracze Provend. Drugą połowę wygrali 3:2, ale w ostatecznym rozrachunku ulegli 4:7. Hat-tricki dla zwycięzców ustrzelili Paweł Łuć i Łukasz Woźniak, raz trafił Zbigniew Próchno. Dla Provend Szkic dwa gole strzelił Piotr Kulczyński, a po jednym Michał Ożóg, Łukasz Skroban i Jacek Kosierb. W zaległym meczu 1. kolejki Neptun pokonał Provend 7:1.

W Progres Lidzie Open Solidarność PZL pokonała 9:1 KS Albatros. Po czterech minutach było 5:0. Hat-trickiem popisał się Szymon Kobiałka, po dwa gole strzelili Paweł Szyjduk i Piotr Bród, a po jednym Jacek Kochalski i Adam Słowik. Dla „Albatrosów” trafił Arkadiusz Szabelski.

Pokolenie J.P.II zremisowało z Neo.Net 3:3. Oprócz sześciu goli, pojawiło się sześć żółtych i dwie czerwone kartki i po kilka niewykorzystanych przedłużonych rzutów karnych z obu stron. Dla Pokolenia trafił dwukrotnie Dawid Kurkiewicz, raz Artur Harasim. Dla „Internetowych: Mikołaj Poniatowski i dwukrotnie Jakub Jaroszyński.

W rozgrywkach Powiatowej Amatorskiej Ligi Futsalu w Świdniku na sezon 2023/2024 bierze udział 13 drużyn podzielonych na Progres Ligę Open i Olimp Trofea Sportowe Ligę Oldbojów. Organizatorami zmagań w hali sportowej I LO przy ul. Okulickiego 13 w Świdniku są: Starostwo Powiatowe, stowarzyszenie Manufaktura Futbolu oraz I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku. Partnerzy ligi to: Progres, Olimp Trofea Sportowe, Sportico, Hydrocentrum i OAKP Lublin. Rozgrywki honorowym patronatem objęli: Starosta Świdnicki Łukasz Reszka i Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Bartnik. Szczegółowe wyniki gier, aktualne tabele, terminarze oraz ciekawostki można znaleźć na www.manufakturafutbolu.futbolowo.pl