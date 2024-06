Ekstraliga U24: Młodzież Motoru Lublin rozbita we Wrocławiu

0 A A

Motor Lublin nie miał szans we Wrocławiu (fot. Orlen Oil Motor Lublin/facebook)

We wtorek Motor Lublin rozegrał kolejny mecz w ramach Ekstraligi U24. „Koziołki” znowu wracały jednak do domu w kiepskich humorach. Beckhoff Sparta Wrocław rozbiła rywali aż 61:29. W dwumeczu wygrała za to... 108:72.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować