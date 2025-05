Kochała to miasto. Tablica pamiątkowa dla nieżyjącej zamościanki

Wniosek o wsparcie tego pomysłu skierowała jesienią zeszlego roku do prezydenta radna Agnieszka Jaczyńska (Koalicja Obywatelska), bo to do niej, jeszcze gdy była przewodniczącą wystąpiły inicjatorki uhonorowania Bogumiły Sawy: Maria Fornal i Ewa Dąbską, które też zebrały grubo ponad 1000 podpisów poparcia. Zaproponowały, by tablica zawisła na ścianie staromiejskiej kamienicy przy Rynku Wielkim 5a. To na tym zabytkowym budynku, przy wsparciu Bogumiły Sawy przed laty odtworzono attyki.

Lista zasłuż nieżyjącej już zamościanki jest znacznie dłuższa. Bogumiła Sawa, z wykształcenia historyczka , a z zamiłowania regionalistka, przewodniczka i miłośniczka miasta poświęciła miastu całe swoje zawodowe życie. Ufundowała m.in. studium architektoniczno-przestrzenne „Studnia na Rynku Wielkim. Ofiarowała własne pieniądze (150 tys. zl) na budowę pomnika Jana Zamoyskiego i na pozyskiwanie archiwaliów, dotyczących Zamościa, min. z Krakowa, Warszawy, Lublina, Radomia oraz Wiednia, Moskwy, Sankt Petersburga i Berlina. Latami gromadziła też unikatowy zbiór dokumentów archiwalnych, które nieodpłatnie udostępniała konserwatorom zabytków. Byłą też autorką dokumentacji fotograficznej miasta od lat 60. XX w. po czasy współczesne.

Tuż przed śmiercią w 2020 roku w testamencie wszystkie swoje dobra przeniosła na cele ochrony i promocji dziedzictwa narodowego miasta Zamościa. W sposób szczególny zależało jej na rekonstrukcję barokowej studni na Rynku Wielkim. Włodarzy i mieszkańców miasta uczyniła spadkobiercami spełnienia tego marzenia.

We wniosku do prezydenta wskazano ponadto, że najlepiej, by tablicę odsłonięto 27 maja, w piątą rocznicę śmierci Bogumiły Sawy. Tak też się stanie. Uroczystość jest planowana na godz. 16.30.