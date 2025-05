Miliony euro na polsko-ukraińską współpracę. Także dla uczelni z Lublina

O uzyskaniu dotacji poinformowali w czwartek na konferencji prasowej przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prorektor ds. nauki Jarogniew Łuszczki podkreślił, że polsko-ukraińska współpraca będzie sprzyjać skuteczniejszej diagnozie pacjentów i stosowaniu nowoczesnych terapii w leczeniu m.in. ciężkich schorzeń okulistycznych i dermatologicznych.

Kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej USK nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Robert Rejdak zaznaczył, że współpraca uniwersytetu z ośrodkami w Lwowie czy Łucku trwa od lat. „Cieszymy się, że Lublin stał się takim hubem wymiany zarówno edukacyjnej, ale też pomagającym np. w wielkich momentach tragedii, jakimi jest np. wojna” – dodał ekspert.

Rektor Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu w Łucku prof. Anatolii Tsos zwrócił uwagę, że przyszłość Ukrainy to wysoko wykwalifikowani pracownicy i lekarze, a ten projekt ma to umożliwić, bo jest skierowany przede wszystkim na podwyższenie ich kwalifikacji.

„W tym projekcie stawiamy na telemedycynę. Podczas wojny wiele się zmieniło, więc dzięki cyfrowym rozwiązaniom możemy dużo skorzystać. Nasi lekarze będą uczyć się od najlepszych ekspertów w Lublinie. Pierwsza grupa pięciu dermatologów już tutaj przyjechała” – wyjaśnił dyrektor medyczny ds. opieki chirurgicznej Wołyńskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego Mykola Halei.

Ze względu na to, że – jak wyjaśnił - wołyński szpital działa na „drugiej linii frontu”, to trafiają tam także ranni żołnierze, ale dopiero na drugi, trzeci etap leczenia. Oprócz tego, wśród pacjentów są też mieszkańcy regionu i uchodźcy wewnętrzni ze wschodniej Ukrainy. Rocznie w ośrodku odbywa się ok. 22-26 tys. operacji.

Polsko-ukraińska współpraca zakłada m.in. utworzenie cyfrowej platformy do konsultacji trudnych przypadków, modernizację pomieszczeń w USK nr 1 w Lublinie na potrzeby Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Skóry. Przewidziane są szkolenia i warsztaty dla lekarzy oraz zakup sprzętu medycznego. Chodzi m.in. o cyfrowe kamery dna oka, aparaty Angio-OCT, wideodermatoskopy, aparaty USG, lasery do leczenia raka skóry, stymulatory nerwowe do skuteczniejszego znieczulania pacjentów.

Współpraca obejmuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Narodowy Uniwersytet Medyczny we Lwowie, Wołyński Narodowy Uniwersytet w Łucku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie i Wołyński Obwodowy Szpital Kliniczny w Łucku.

Projekt „Mosty zdrowia” uzyskał ok. 2 mln euro dofinansowania z programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027.