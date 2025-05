Wystawy, prelekcje i debata. Przed nami już V Festiwal Przyrody

Już po raz piaty w plenerach Ogrodu Saskiego odbędzie się Festiwal Przyrody – wydarzenie, które co roku edukuje poprzez zabawę na temat ekosystemu oraz ekologii.

– Lubelskie to piękny region, a nasze walory przyrodnicze są wspaniałe. To bez wątpienia nasz wielki atut i chcemy to pokazać przez najbliższe trzy dni – mówił podczas konferencji zapowiadającej festiwal Marek Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego. – Cieszę się, że robimy to w stolicy regionu, w którym przypomnę, że mamy dwa parki narodowe, 17 parków krajobrazowych oraz 17 obszarów chronionego krajobrazu.

W programie znalazło się aż 11 prelekcji, 10 warsztatów, 3 wystawy fotograficzne, konkurs oraz 4 koncerty multimedialne. Wydarzenia koncentrować się będą wokół Muszli Koncertowej im. Romualda Lipki.

– Zapraszamy do najstarszego ogrodu w Lublinie na Festiwal Przyrody, który w atrakcyjny sposób, poprzez filmy, warsztaty, prelekcje i koncerty, przybliża świat natury. To rodzinne wydarzenie jest doskonałą okazją do nauki i rozmowy o ochronie środowiska. Sprzyja też integracji mieszkanek i mieszkańców wokół wspólnych wartości. Takie inicjatywy pokazują, że ekologia i nauka mogą iść w parze z kulturą i dostępnością dla każdego – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Organizatorzy zaprosili ekspertów z różnych dziedzin: przyrodników, edukatorów, fotografów i muzyków, którzy w przystępny i inspirujący sposób opowiedzą o bioróżnorodności, ochronie środowiska i związkach człowieka z naturą. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny.

W programie zaplanowano m.in.:

debatę przyrodniczą poświęconą dezinformacjom w świecie przyrody,

plenerowe wystawy fotograficzne przygotowane przez Związek Polskich Fotografów Przyrody,

stoiska edukacyjne instytucji i organizacji ekologicznych, w tym parków narodowych i krajobrazowych z Lubelszczyzny,

strefę aktywności dla dzieci z edukacyjnymi grami i animacjami,

specjalne warsztaty i spotkania dla seniorów

Pełny program znajdziemy na stronie internetowej fundacji dla przyrody.