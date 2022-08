W rundzie zasadniczej zdecydowanie lepiej wypadli żużlowcy Motoru Lublin. Uplasowali się na szczycie tabeli PGE Ekstraligi z dorobkiem 31 punktów. Fogo Unia Leszno była szósta, mając 15 "oczek" na koncie. I o ile lublinianie tylko raz zaznali goryczy porażki, o tyle "Byki" siedem razy zjeżdżały z toru pokonane.

Podopieczni Piotra Barona dwa razy przegrali z wicemistrzami Polski: 6 maja na wyjeździe (32:58) oraz 26 czerwca u siebie (43:47).

W tym roku play-offy odbędą się w nowej formule. Awans zapewniło sobie sześć najlepszych ekip po rundzie zasadniczej. Motor Lublin, jako lider, zmierzy się z szóstym zespołem w tabeli, czyli Fogo Unią Leszno. Są w sumie trzy takie pary, a ćwierćfinały to dwumecze. Ich zwycięzcy przejdą do półfinałów, natomiast spośród tych drużyn, które poniosły porażkę, zostanie wyłoniony tzw. szczęśliwy przegrany. Co będzie brane pod uwagę przy ustalaniu kolejności w tabelach pomocniczych? Najpierw punkty meczowe, potem suma punktów biegowych, a na końcu to, kto miał wyższą pozycję po rundzie zasadniczej.