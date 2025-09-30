Jarosław Hampel kończy karierę. Trwa sprzedaż biletów na turniej pożegnalny z jego udziałem w Lublinie

Hampel o zakończeniu swojej sportowej kariery poinformował kibiców piątego września podczas półfinałowego meczu PGE Ekstraligi pomiędzy Orlen Oil Motorem, a Bayersystem GKM Grudziądz. Jednocześnie zapowiedział, że piątego października po raz ostatni wyjedzie na tor na motocyklu i zrobi to właśnie w Lublinie.

Od 28 września ruszyła sprzedaż biletów na „ostatni taniec” Hampela w jego ukochanej dyscyplinie. – Sprzedaż biletów odbywa się w formacie cyfrowym EVENTIM.Pass przez stronę eventim.pl i aplikację mobilną EVENTIM PL. Jedna osoba może zakupić maksymalnie cztery bilety – przekazał Orlen Oil Motor Lublin za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Jak przedstawiają się ceny wejściówek? Bilet normalny kosztuje 40 złotych, a bilet ulgowy połowę tej kwoty (przysługuje młodzieży uczącej się, studentom z ważną legitymacją, oraz emerytom i osobom niepełnosprawnym). Najdroższe są wejściówki na trybunę główną i kosztują 100 złotych.

Początek zawodów z udziałem Jarosława Hampela zaplanowano na niedzielę, piątego października o godzinie 18. Kibice na stadion będą mogli wchodzić już dwie godziny przed pierwszym biegiem.