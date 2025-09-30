Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. wtorek, 30 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

ŻUŻEL

Dzisiaj
13:10
Strona główna » Sport » ŻUŻEL

Jarosław Hampel kończy karierę. Trwa sprzedaż biletów na turniej pożegnalny z jego udziałem w Lublinie

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij 0 A A
(fot. Orlen Oil Motor Lublin)

Sezon w PGE Ekstralidze dobiegł końca, ale nie oznacza to końca żużlowych emocji w naszym mieście. W niedzielę, piątego października, po raz ostatni na tor przy Al. Zygmuntowskich wyjedzie Jarosław Hampel. Trwa sprzedaż biletów na to wydarzenie

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Hampel o zakończeniu swojej sportowej kariery poinformował kibiców piątego września podczas półfinałowego meczu PGE Ekstraligi pomiędzy Orlen Oil Motorem, a Bayersystem GKM Grudziądz. Jednocześnie zapowiedział, że piątego października po raz ostatni wyjedzie na tor na motocyklu i zrobi to właśnie w Lublinie.

Od 28 września ruszyła sprzedaż biletów na „ostatni taniec” Hampela w jego ukochanej dyscyplinie. – Sprzedaż biletów odbywa się w formacie cyfrowym EVENTIM.Pass przez stronę eventim.pl i aplikację mobilną EVENTIM PL. Jedna osoba może zakupić maksymalnie cztery bilety – przekazał Orlen Oil Motor Lublin za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Jak przedstawiają się ceny wejściówek? Bilet normalny kosztuje 40 złotych, a bilet ulgowy połowę tej kwoty (przysługuje młodzieży uczącej się, studentom z ważną legitymacją, oraz emerytom i osobom niepełnosprawnym). Najdroższe są wejściówki na trybunę główną i kosztują 100 złotych.

Początek zawodów z udziałem Jarosława Hampela zaplanowano na niedzielę, piątego października o godzinie 18. Kibice na stadion będą mogli wchodzić już dwie godziny przed pierwszym biegiem.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
żużel lubelski żużel PGE Ekstraliga Jarosław Hampel orlen oil motor lublin

Pozostałe informacje

4 promile we krwi i zero wyobraźni

4 promile we krwi i zero wyobraźni

Prawie cztery promile alkoholu w organizmie miała 42-letnia mieszkanka Lublina, która wsiadła za kierownicę hondy. Najpierw uderzyła w dwa zaparkowane samochody, a następnie zakończyła jazdę na drzewie przy ul. Kleeberga. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
Jacek Braciak w serialu Glina. Nowy Rozdział
DO ZOBACZENIA
film

Glina. Nowy Rozdział: Premiera za dwa tygodnie. Zwiastun juz teraz (wideo)

Maciej Stuhr, Nela Maciejewska, Jacek Braciak, Renata Dancewicz, Weronika Książkiewicz, Olgierd Łukaszewicz, Piotr Stramowski – premiera serialu Glina: Nowy Rozdział już 16 października. A na razie jest pierwszy zwiastun.

Bartosz Zmarzlik odwiedził Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim

Bartosz Zmarzlik odwiedził Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim

Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się w Pałacu Prezydenckim kapitanem Orlen Oil Motoru, srebrnym medalistą PGE Ekstraligi w tym sezonie oraz żużlowym mistrzem świata – Bartoszem Zmarzlakiem. Lider „Koziołków” otrzymał od głowy państwa biało-czerwoną flagę, a sam w rewanżu przekazał prezydentowi swój żużlowy kombinezon
Terytorialsi świętują. Centralne obchody będą w Lubelskiem
4 października 2025, 13:46

Terytorialsi świętują. Centralne obchody będą w Lubelskiem

Zamość to miasto, w którym w ten weekend odbędą się centralne obchody Święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Z okazji uroczystości żołnierze nakarmią wszystkich, którzy przyjdą, by z nimi świętować.
Egzotyka z klasą – najpiękniejsze zakątki świata na luksusowe wakacje

Egzotyka z klasą – najpiękniejsze zakątki świata na luksusowe wakacje

Podróże do egzotycznych krajów przestały być jedynie ucieczką od codzienności — dziś to okazja do doświadczenia czegoś wyjątkowego. Coraz więcej osób poszukuje nie tylko pięknych widoków, ale także komfortu, autentyczności i wrażeń, które zostają na długo. Luksusowe wakacje nie muszą oznaczać wyłącznie wypoczynku w pięciogwiazdkowym hotelu. To także kontakt z naturą, smak lokalnej kultury i perfekcyjnie zorganizowana podróż. Trzy kierunki, które szczególnie zasługują na uwagę, to Fidżi, Kostaryka oraz Malediwy – każdy z nich oferuje inny wymiar podróży, ale łączy je jedno: niezapomniane przeżycia w wyjątkowym otoczeniu.
Jak przygotować się na premierę długo wyczekiwanej gry?

Jak przygotować się na premierę długo wyczekiwanej gry?

Premiera nowej gry to ekscytujący moment, ale czy jesteś na nią w pełni gotowy? Ten kompleksowy poradnik gracza przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy – od weryfikacji wymagań sprzętowych i przygotowania stanowiska, po świadome podejmowanie decyzji o przedsprzedaży. Dowiesz się również, jak śledzić informacje, optymalizować ustawienia i radzić sobie z technicznymi problemami po premierze.
Skuteczny branding – jak stworzyć markę, która przyciąga klientów?

Skuteczny branding – jak stworzyć markę, która przyciąga klientów?

W świecie pełnym konkurencyjnych marek, skuteczny branding stał się nie tylko przewagą, ale koniecznością dla firm dążących do sukcesu. Tworzenie marki, która rzeczywiście przyciąga klientów, to sztuka łącząca strategiczne myślenie z emocjonalnym połączeniem z odbiorcami. Poznaj sprawdzone metody budowania rozpoznawalnej marki, które pomogą Ci wyróżnić się na rynku i zbudować lojalną społeczność klientów.
Skandal w lubelskim ZUS. Pracownice miały podtruwać koleżankę

Skandal w lubelskim ZUS. Pracownice miały podtruwać koleżankę

ZUS w Lublinie jest wstrząśnięty informacją, że w jednym z wydziałów mogło dochodzić do podtruwania pracownicy. W związku z dochodzeniem cztery urzędniczki straciły pracę.
Jarosław Hampel kończy karierę. Trwa sprzedaż biletów na turniej pożegnalny z jego udziałem w Lublinie

Jarosław Hampel kończy karierę. Trwa sprzedaż biletów na turniej pożegnalny z jego udziałem w Lublinie

Sezon w PGE Ekstralidze dobiegł końca, ale nie oznacza to końca żużlowych emocji w naszym mieście. W niedzielę, piątego października, po raz ostatni na tor przy Al. Zygmuntowskich wyjedzie Jarosław Hampel. Trwa sprzedaż biletów na to wydarzenie
Czy żarówki LED H7 rzeczywiście poprawiają widoczność na drodze?

Czy żarówki LED H7 rzeczywiście poprawiają widoczność na drodze?

Wielu kierowców zastanawia się, czy wymiana standardowych żarówek halogenowych na nowoczesne LED-y H7 to tylko modny trend, czy realne wsparcie dla bezpieczeństwa. Zwłaszcza że producenci kuszą hasłami o białym świetle jak w luksusowych autach i lepszej widoczności w nocy. Pytanie brzmi, jak to wygląda w praktyce?
Jak zacząć zdrowe odżywianie – przewodnik dla początkujących

Jak zacząć zdrowe odżywianie – przewodnik dla początkujących

Prawidłowo zbilansowana dieta odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu, wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i wpływa na ogólną kondycję fizyczną oraz psychiczną. Nawyki żywieniowe oddziałują zarówno na profilaktykę chorób cywilizacyjnych, jak i na codzienny poziom energii. Coraz więcej badań epidemiologicznych podkreśla, że sposób odżywiania stanowi jeden z głównych czynników modyfikowalnych, wpływających na stan zdrowia populacji. Dieta pełna wartościowych składników dostarcza organizmowi niezbędnych witamin i minerałów, co sprzyja prawidłowej pracy narządów. Z kolei nieodpowiednie odżywianie, oparte na żywności wysoko przetworzonej, może zwiększać ryzyko niedoborów pokarmowych. W długiej perspektywie konsekwencje te wpływają nie tylko na samopoczucie, ale także na wydolność organizmu i procesy metaboliczne.
5 prostych sposobów na walkę z kamieniem w łazience

5 prostych sposobów na walkę z kamieniem w łazience

Kamień w łazience to problem, z którym zmaga się większość domów korzystających z twardej wody. Osad z wapnia i magnezu pojawia się na bateriach, kabinach prysznicowych, płytkach, a także w urządzeniach AGD. Początkowo jest to niewielki nalot, ale z czasem staje się twardy i trudny do usunięcia, a jego obecność skraca żywotność instalacji i sprzętów. W konsekwencji oznacza to większe rachunki za energię oraz częstsze naprawy. Aby skutecznie poradzić sobie z tym problemem, warto łączyć metody domowe i techniczne. Dzięki temu można utrzymać łazienkę w czystości i ograniczyć powstawanie kamienia już u źródła.
Lubelscy radni PiS

Sześć projektów radnych PiS. „Liczymy na prezydenta Żuka”

Radni Prawa i Sprawiedliwości przedstawili sześć priorytetowych inwestycji, które chcą wpisać do budżetu Lublina na 2026 rok. Podkreślają, że to najważniejsze z aktualnych potrzeb miasta.
Parking przy ul. Peowiaków położony w obrębie osiedla Planty, w pobliżu delegatury urzędu wojewódzkiego był dotąd bezpłatny przez cały rok. I z reguły zastawiony do ostatniego miejsca. Po wejściu w życie zmian, za darmo, podobnie jak na innych w strefie B, bezpłatnie będzie tutaj można zostawiać auto jedynie poza sezonem czyli od początku października do końca marca

Mniej darmowych parkingów w mieście. Rada zgadza się na rozszerzenie płatnej strefy

Większość pomysłu nie poparła, ale ponieważ przeciwko było 7 osób, a 6 się wstrzymało, to 9 głosów na „tak” wystarczyło, by poszerzyć w Zamościu zasięg stref płatnego parkowania. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.
Dyrektor Elżbiera Korszla i starosta Janusz Hordejuk

Poprzednik wybrał instytut w Puławach. Szpital w Parczewie ma nową szefową

To Elżbieta Korszla pokieruje szpitalem w Parczewie. Wygrała konkurs i została powołana na 6-letnią kadencję.

PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin 54:36
Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń 52:38

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 