Kapitalny występ zawodników Orlen Oil Motoru podczas SGP 2

Wiktor Przyjemski długo nie mógł wygrać żadnego biegu, bo aż cztery razy z rzędu przyjeżdżał jako drugi. Bartosz Bańbor zaczął zmagania od „trójki”, ale później dwukrotnie był dopiero trzeci.

Fatalny był także początek imprezy w Szwecji dla Sebastiana Szostaka, który po dwóch wyścigów nie miał na koncie nawet „oczka”. Jakub Krawczyk też nie mógł być specjalnie zadowolony, bo po trzech gonitwach na jego koncie było pięć punktów.

Mimo wszystko tercet Polaków awansował do półfinału. Szybko z zawodami pożegnał się za to Krawczyk. Od tych decydujących biegów Biało-Czerwoni wzięli się porządnie do pracy. Pierwszy półfinał wygrał Bańbor. W drugim pierwszy był Przyjemski, a drugi Szostak, a to oznaczało, że aż trzech naszych zawodników zmierzy się w decydującym wyścigu. Stawkę uzupełnił reprezentant gospodarzy Philip Hellstroem-Baengs.

Wydawało się, że lepiej spod taśmy wyszli Bańbor i Szostak, ale kolegów z kadry pogodził Przyjemski, który już po pierwszym łuku znalazł się na czele i nie oddał prowadzenia aż do mety. Podium w całości było jednak polskie, drugi przyjechał Bańbor, a trzeci był Szostak.

Wyniki SGP2 w Malilli:

1. Wiktor Przyjemski (Polska) 16 (2,2,2,2,3,2,3) – 20 punktów do klasyfikacji SGP2, 2. Bartosz Bańbor (Polska) 15 (3,1,1,3,2,3,2) – 18, 3. Sebastian Szostak (Polska) 13 (0,0,3,3,3,3,1) – 16, 4. Philip Hellstroem-Baengs (Szwecja) 15 (1,3,3,3,3,2,0) – 14, 5. Mikkel Andersen (Dania) 10 (3,2,3,1,0,1) – 12, 6. Mathias Pollestad (Norwegia) 7 (3,0,2,2,w,1) – 11, 7. Nazar Parnicki (Ukraina) 13 (3,3,3,2,2,0) – 10, 8. William Drejer (Dania) 9 (2,3,t,1,3,0) – 9, 9. Leon Flint (Wielka Brytania) 7 (1,1,1,3,1) – 8, 10. Francis Gusts (Łotwa) 7 (2,2,1,1,1) – 7, 11. Jakub Krawczyk (Polska) 6 (1,3,1,0,1) – 6, 12. Villads Nagel (Dania) 6 (0,0,2,2,2) – 5, 13. Jesper Knudsen (Dania) 4 (1,1,2,0,0) – 4, 14. Bastian Pedersen (Dania) 4 (2,1,0,0,1) – 3, 15. Anton Jansson (Szwecja) 3 (0,0,1,0,2) – 2, 16. Casper Henriksson (Szwecja) 2 (0,2,0,0,0) – 1, 17. Sammy Van Dyck (Szwecja) ns, 18. Rasmus Karlsson (Szwecja) ns.

Bieg po biegu:

Andersen, Pedersen, Krawczyk, Jansson Pollestad, Przyjemski, Flint, Nagel Bańbor, Gusts, Knudsen, Henriksson Parnicki, Drejer, Hellstroem-Baengs, Szostak Krawczyk, Przyjemski, Bańbor, Szostak Parnicki, Andersen, Knudsen, Pollestad Drejer, Henriksson, Flint, Jansson Hellstroem-Baengs, Gusts, Pedersen, Nagel Hellstroem-Baengs, Pollestad, Krawczyk, Henriksson Andersen, Przyjemski, Gusts, Van Dyck (Drejer - t) Parnicki, Nagel, Bańbor, Jansson Szostak, Knudsen, Flint, Pedersen Flint, Parnicki, Gusts, Krawczyk Szostak, Nagel, Andersen, Henriksson Hellstroem-Baengs, Przyjemski, Jansson, Knudsen Bańbor, Pollestad, Drejer, Pedersen Drejer, Nagel, Krawczyk, Knudsen Hellstroem-Baengs, Bańbor, Flint, Andersen Szostak, Jansson, Gusts, Pollestad (w/u) Przyjemski, Parnicki, Pedersen, Henriksson

Półfinały:

Bańbor, Hellstroem-Baengs, Andersen, Drejer Szostak, Przyjemski, Pollestad, Parnicki

Finał: