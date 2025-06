Każda seria ma swój koniec. Pierwsza porażka Orlen Oil Motoru w tym sezonie

Robert Lewandowski rezygnuje z gry w kadrze narodowej!

We wtorek reprezentacja Polski zagra w Helsinkach z Finlandią w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata, a w kadrze wrze. Robert Lewandowski został pozbawiony przez selekcjonera Michała Probierza opaski kapitańskiej na co zareagował rezygnacją z gry w Biało-Czerwonych barwach do momentu zmiany selekcjonera