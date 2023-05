"Mamy ciekawy zespół i jestem zadowolony z współpracy" - wypowiedzi mi po meczu Platinum Motor Lublin - Zooleszcz GKM Grudziądz

Bartosz Zmarzlik, Platinum Motoru Lublin

Najważniejsze jest zwycięstwo. Dobrze się czułem na torze, pracujemy naprawdę ciężko i czuję tego efekt. Żużlowiec Motoru skomentował także świetny występ Maxa Fricke’a — to klasowy zawodnik, wszystkie jego czasy były wyrównane. Ja nie zwracam uwagi na to, z kim jadę. Po prostu chcę być z siebie zadowolony i wiem, że wtedy wynik będzie dobry. Powiedział także kilka słów odnośnie lubelskiej młodzieży – Bartosz Bańbor to młody chłopak. Nie ma sensu wymagać od niego wielkich wyników od początku, potrzebny jest mu czas. Dobrze pracuje mi się z Mateuszem Cierniakiem. Jest bardzo komunikatywny, potrafi przyjść, skonsultować się ze mną czy przekazać swoje odczucia. Mamy ciekawy, profesjonalny zespół i jestem zadowolony z naszej współpracy.

Kacper Grzelak, Platinum Motoru Lublin

Cały czas się uczę. Zbieram cenne doświadczenia. Wszystko na szczęście nagrywa telewizja, dzięki temu mam możliwość wyciągnięcia wniosków. To też uczynię i walczę dalej, żeby było jak najlepiej. Patrzę na to, jakie robię błędy, ale chcę także dostrzegać to co jest dobre w mojej jeździe. Osobiście zwracam mocno uwagę na oba te aspekty. Jazda w dwóch różnych drużynach nie sprawia mi trudności, cieszę się z każdej możliwości pokazania się na motocyklu i czerpię z tego jak najwięcej.

Kacper Pludra, Zooleszcz GKM-u Grudziądz

Tor był bardzo ciężki. Przez plandekę stworzyły się odparzenia. Gospodarze wykonali dużo pracy i wyglądał bardzo dobrze, jednak przez to było trochę „luźnej” nawierzchni. Myślę, że na pewno dało się dobrze pojechać. W tabeli wygląda to bardzo źle, ale tak z Lublinem, jak i Wrocławiem pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie postawić się każdemu. Nie składamy broni i będziemy walczyć do końca o ligowy byt.