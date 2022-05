Młodzieżowcy spotkali się w Lublinie podczas dwóch rund eliminacyjnych DMPJ

Kiedy żużlowca z ekstraligowego składu Motoru Lublin zabrakło na torze, to jego koledzy wypadli blado. Zajęli ostatnie, czwarte miejsce, przywożąc do mety jedynie 18 punktów. Złożyły się na to zdobycze: Wiktora Firmugi (10), Maksymiliana Śledzia (6) i Jana Rachubika (2). Jan Młynarski zaliczył tylko defekt.

W siódmej rundzie eliminacji DMPJ triumfowali rzeszowianie, którzy uzbierali 35 punktów (ich liderem był bezbłędny Timi Salonen). Dalej uplasowali się jeźdźcy Orlen Cellfast Wilków Krosno (33) i Unii Tarnów (29).

Jeszcze tego samego dnia rozegrano ósmą rundę tych rozgrywek. Ponownie najlepiej wypadli rzeszowianie, którzy zgromadzili 30 punktów. Na drugim miejscu ex aequo znalazły się ekipy Motoru Lublin i tarnowskiej Unii (28). Żółto-biało-niebieskim bardzo pomógł Mateusz Cierniak – nie pomylił się ani razu na pięć startów. Do tego 8 punktów z bonusem dołożył Maksymilian Śledź, a 5 Wiktor Firmuga. Jan Młynarski wystartował jedynie raz i został wykluczony.

Czwartą ekipą tych zawodów były Wilki Krosno, które zdobyły 26 punktów.