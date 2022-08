Motor Lublin blisko półfinałów play-off PGE Ekstraligi. W niedzielę rewanż z Fogo Unią Leszno

Żółto-biało-niebiescy wykonali w ubiegłym tygodniu pierwszy krok w stronę najlepszej "czwórki" tego sezonu. Teraz pozostaje im dostawić nogę, a wiele wskazuje na to, że nie powinni mieć z tym problemu.

Po pierwsze, w wyjazdowej potyczce wypracowali sobie solidną, 8-punktową zaliczkę – 49:41. Po drugie, liderzy wicemistrzów Polski nie zawiedli (zdobyli łącznie 43 punkty), czego nie można powiedzieć o niektórych zawodnikach Unii (Jason Doyle uzbierał raptem 6 punktów, a duet Jaimon Lidsey-David Bellego miał w sumie 5 "oczek"). Po trzecie, to już drugie rozgrywki z rzędu w PGE Ekstralidze, kiedy to "Koziołki" skutecznie bronią swojej domowej twierdzy – w tym oraz w poprzednim sezonie nie zaznali goryczy porażki u siebie.

Jednak są też dwa czynniki, które mogą działać na niekorzyść gospodarzy niedzielnego spotkania. Pierwszy z nich nazywa się Mikkel Michelsen, a drugi Jarosław Hampel. Obaj zaliczyli bolesne upadki w Lesznie. W 13. biegu Piotr Pawlicki nie zdążył się założyć na Duńczyka, a ich motocykle sczepiły się. Polak pojechał dalej, kapitan Motoru przewrócił się, a na domiar złego w plecy wjechał mu jeszcze kolega z drużyny. I Michelsen, i Hampel schodzili z toru z grymasami bólu na twarzach.

– Jedziemy pełnym składem – mówi nam Piotr Więckowski, wiceprezes Motoru Lublin. – Jestem pewien, że obaj odczuli te upadki, ale potem pojechali w powtórce biegu. Wiadomo, jacy są żużlowcy – dodaje.

Jeśli wicemistrzowie kraju utrzymają przewagę z pierwszego meczu, to pewnie awansują do półfinałów play-off. W przeciwnym razie najlepszy z trzech przegranych zespołów będzie tzw. szczęśliwym przegranym i pojedzie dalej.

Jak wygląda rywalizacja w pozostałych dwóch parach? ForNature Solutions Apator Toruń pokonał u siebie Moje Bermudy Stal Gorzów 46:44. Z kolei Zielona-Energia.com Włókniarz Częstochowa wygrał w takim samym stosunku na wyjeździe z Betard Spartą Wrocław.

Początek meczu rewanżowego pomiędzy Motorem Lublin a Fogo Unią Leszno zaplanowano na niedzielę na godz. 19.15. Transmisję będzie można śledzić na antenie Eleven Sports. Relacja na żywo pojawi się także na stronie: dziennikwschodni.pl.

===

Awizowane składy

Motor Lublin: 9. Jarosław Hampel, 10. Fraser Bowes, 11. Maksym Drabik, 12. zastępstwo zawodnika, 13. Mikkel Michelsen, 14. Mateusz Cierniak, 15. Wiktor Lampart.

Fogo Unia Leszno: 1. Jason Doyle, 2. Piotr Pawlicki, 3. David Bellego, 4. Jaimon Lidsey, 5. Janusz Kołodziej, 6. Damian Ratajczak, 7. Hubert Jabłoński.

---

Ostatnia szansa

Jeszcze tylko do końca niedzieli można głosować w plebiscycie Miss Startu PGE Ekstraligi 2022. Kibice z Lublina mogą wesprzeć dwie podprowadzające Motoru, które reprezentują klub. Pierwsza z nich to 21-letnia Klaudia Kamińska, a druga to 24-letnia Marlena Rokicka. Swoje głosy można oddawać na stronie speedwayekstraliga.pl lub za pomocą aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi. Czas na to jest do niedzieli do godz. 23.59.