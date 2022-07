28 A A

Motor Lublin - Zielona-Energia.com Włókniarz Częstochowa (fot. Rafał Włosek/archiwum)

Motor Lublin zajmuje pierwsze miejsce w tabeli PGE Ekstraligi, a do stolicy woj. lubelskiego przyjedzie ekipa, która przed tą kolejką zmagań była trzecia - For Nature Solutions Apator Toruń. Spotkanie rozpocznie się dzisiaj o godz. 16.30 na torze przy Al. Zygmuntowskich. Transmisję będzie można oglądać na antenie Canal+ Sport 5. Zapraszamy również do śledzenia naszej relacji na żywo

