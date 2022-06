8 zwycięstw, 1 remis i 0 porażek – to wszystkie składowe dotychczasowego sukcesu żółto-biało-niebieskich, którzy z 19 punktami rozsiedli się już wygodnie w fotelu lidera. Do tego mają 5 punktów przewagi nad drugą w tabeli Moje Bermudy Stalą Gorzów, więc nawet jeśli raz powinie im się noga, to mogą spać spokojnie.

Nie wszystko jednak przebiega idealnie. W awizowanym składzie na niedzielne spotkanie znalazł się co prawda Mikkel Michelsen, ale Duńczyk musiał ostatnio zrezygnować z jazdy przez kontuzję kolana (której nabawił się startując w lidze duńskiej). Kapitana Motoru Lublin zabrakło w ubiegłotygodniowych zawodach organizowanych przez Taia Woffindena, w meczu ligowym z Arged Malesa Ostrowem Wielkopolskim oraz w środowych Indywidualnych Mistrzostwach Danii.

Zapytaliśmy trenera Macieja Kuciapę, jak czuje się Mikkel Michelsen. Jednak szkoleniowiec nie odpisał na naszą wiadomość.

W zdecydowanie gorszej sytuacji jest Fogo Unia Leszno. Najbardziej utytułowana drużyna w historii polskiego żużla musi sobie radzić w ostatnim czasie bez dwóch polskich seniorów: Piotra Pawlickiego i Janusza Kołodzieja. Tego pierwszego na pewno nie zobaczymy w niedzielę na "Smoczyku" w Lesznie. Pechowy okazał się dla niego pierwszy mecz z ZOOLeszcz GKM Grudziądz – zderzył się z Nickim Pedersenem i obaj zakończyli udział w tych zawodach ze złamaniami (Polak złamał dwie łopatki, a Duńczyk miednicę i uszkodził nogę). Z kolei Janusz Kołodziej ucierpiał w rewanżu z grudziądzanami, chociaż po upadku kontynuował jazdę. W starciu z For Nature Solutions Apatorem Toruń nie wystąpił, a Unia przegrała 37:53. Najwięcej roboty mieli Australijczycy Jason Doyle i Jaimon Lidsey, którzy startowali po siedem razy.

Piotr Pawlicki i Janusz Kołodziej znaleźli się w awizowanym składzie na niedzielę. Za "Pitera" będzie stosowane tzw. zastępstwo zawodnika, jak to miało miejsce w poprzednich meczach z udziałem Unii. Leszczyńscy kibice mogą pokładać nadzieję w młodzieży, która dobrze spisuje się w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów.

Warto przypomnieć, że w pierwszym spotkaniu obu drużyn w maju wicemistrzowie kraju triumfowali 58:32.

Początek konfrontacji pomiędzy Fogo Unią Leszno a Motorem Lublin zaplanowano na niedzielę na godz. 16.30. Transmisję będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport 5. Relacja na żywo pojawi się również na stronie: dziennikwschodni.pl.

===

Awizowane składy

Motor Lublin: 1. Jarosław Hampel, 2. Fraser Bowes, 3. Mikkel Michelsen, 4. Maksym Drabik, 5. zastępstwo zawodnika, 6. Wiktor Lampart, 7. Mateusz Cierniak.

Fogo Unia Leszno: 9. Jason Doyle, 10. Jaimon Lidsey, 11. David Bellego, 12. Piotr Pawlicki, 13. Janusz Kołodziej, 14. Antoni Mencel, 15. Damian Ratajczak.