Motor Lublin ma za sobą udany wyjazd do Gorican. Teraz będą trenować w Gdańsku

Między 7 a 9 marca "Koziołki" trenowały na torze w Gorican. – To były trzy dni pełne jazdy. Mieliśmy bardzo dobre warunki torowe, do tego dopisała nam także pogoda – podkreśla Maciej Kuciapa, trener Motoru Lublin. – Jestem bardzo zadowolony z tego, co chłopcy pokazali. Była tylko płynna jazda, było też widać dużo luzu. Teraz trzeba będzie poświęcić czas na dopasowywanie motocykli i budowanie szybkości – dodaje.

Do Chorwacji nie pojechała dwójka zawodników z Rosji: Grigorij Łaguta i Mark Karion. Dla przypomnienia: w związku z inwazją tego kraju na Ukrainę, Polski Związek Motorowy wykluczył Rosjan ze startów w polskich ligach do odwołania. Trener Maciej Kuciapa potwierdza, że obaj nie przebywają już z drużyną.

Żółto-biało-niebiescy nie próżnują i wykorzystują każdą możliwą okazję do jazdy. W ostatnim czasie Jarosław Hampel i Dominik Kubera ścigali się na torze w Rawiczu, a Mikkel Michelsen i Mateusz Cierniak w Rybniku.

Co ważne, niektórzy lubelscy żużlowcy będą mogli sprawdzić się na tle rywali jeszcze przed startem sezonu w PGE Ekstralidze (czyli przed 8 kwietnia). 25 marca w Bydgoszczy jeźdźcy zaprezentują się podczas XXXIII Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda. W stawce są Dominik Kubera, Mikkel Michelsen i Jarosław Hampel. Z kolei 2 kwietnia w Toruniu zaplanowano PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi im. Zenona Plecha. Na Motoarenie wystąpią Mikkel Michelsen i Wiktor Lampart, a wśród zawodników oczekujących jest Dominik Kubera.

Dzisiaj lublinianie dotrą do Gdańska, gdzie będą trenować do soboty. W planach jest rozegranie także treningu punktowanego z miejscowym Zdunek Wybrzeżem. Lubelski szkoleniowiec zastrzega jednak, że decyzja, czy taki sparing się w ogóle odbędzie, zapadnie już na miejscu.

Nie zmieniły się założenia, dotyczące kolejnych etapów okresu przygotowawczego. 26 marca w Lublinie i dzień później we Wrocławiu wicemistrzowie Polski zmierzą się w spotkaniach sparingowych z Betard Spartą Wrocław. Natomiast tuż przed startem sezonu, 6 kwietnia, "Koziołki" pojadą do Łodzi na trening.

Niektóre polskie kluby chwalą się w ostatnich dniach tym, że kręcą "kółka" na własnych obiektach. A co z jazdą na torze przy Al. Zygmuntowskich? Trener Maciej Kuciapa przyznaje, że prace trwają – owal jest osuszany i bronowany. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a do tego dopisze pogoda, to w przyszłym tygodniu usłyszymy ryk silników także w Lublinie.