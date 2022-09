Motor Lublin - Moje Bermudy Stal Gorzów 43:29 [na żywo]

Bieg 13 - 2:4 (45:33)

Dominik Kubera (rezerwa zwykła za Fraser Bowes) 2

Martin Vaculik 1

Mikkel Michelsen W

Bartosz Zmarzlik (zastępstwo zawodnika za Anders Thomsen) 3

Starcie gigantów układało się na remis, ale Michelsen na drugim łuku zaliczył upadek walcząc o pozycję ze Zmarzlikiem. Bieg przerwany. W powtórce zabraknie Duńczyka!

Kubera pojechał kapitalnie w pojedynkę i był bardzo blisko zdobycia trzech punktów, ale ostatecznie dojechał jako drugi po pasjonującej walce!

Bieg 12 - 3:3 (43:29)

Martin Vaculik (rezerwa taktyczna za Patrick Hansen) 3

Wiktor Lampart 1

Mateusz Bartkowiak 0

Maksym Drabik 2

Tym razem Vaculik bez żadnych problemów z motocyklem dojechał pierwszy do mety. Daleko za nim Drabik, Lampart i Bartkowiak. Czwarty podział punktów w dzisiejszym meczu

Bieg 11 - 4:2 (40:26)

Mikkel Michelsen (ZZ) 1

Bartosz Zmarzlik 2

Jarosław Hampel 3

Szymon Woźniak 0

Hampel i Michelsen wystrzelili jak z armaty, a za nimi Zmarzlik. Podwójne prowadzenie utrzymało się do trzeciego okrążenia. Wówczas mistrz świata wskoczył na drugie miejsce. Motor wygrał 4:2 i w tym momencie to Lublin jest miastem mistrza Polski!

Przerwa na kosmetykę toru. W dwumeczu remis 75:75

Bieg 10 - 5:1 (36:24)

Oskar Paluch 1

Maksym Drabik 2

Martin Vaculik 0

Dominik Kubera (ZZ) 3

Vaculik był najszybszy na starcie i pewnie utrzymywał prowadzenie. Wydawało się, że goście przywiozą remis. Tymczasem motocykl Vaculika doznał defektu i Motor wygrał ten bieg 5:1! Słowak załamany schodzi z toru! Mamy remis w dwumeczu osiągnięty w dramtycznych dla Stali okolicznościach! Ten wyścig może zaważyć o krajowym mistrzostwie

Bieg 9 - 3:3 (31:23)

Jarosław Hampel 1

Szymon Woźniak 0

Dominik Kubera (rezerwa zwykła za Fraser Bowes) 2

Bartosz Zmarzlik (rezerwa taktyczna za Patrick Hansen) 3

Hampel przez chwilę prowadził, ale po zewnętrznej wyprzedził go Zmarzlik i odjechał lubelskiej dwójce. Trafiony manewr gości ktorzy w tym biegu wywalczyli remis.

Bieg 8 - 2:4 (28:20)

Szymon Woźniak (ZZ za Anders Thomsen) 1

Mikkel Michelsen 0

Bartosz Zmarzlik 3

Mateusz Cierniak 2

Na pierwszym łuku wszyscy świetnie weszli w zakręt. Później na prowadzenie wysunął się Zmarzlik, a za nim pędził Cierniak. Trzeci linię mety minął Woźniak. Michelsen bez punktów

Przerwa na równanie toru. Stali zostały już tylko dwa punkty przewagi nad Motorem!

Bieg 7 - 5:1 (26:16)

Oskar Paluch (rezerwa taktyczna za Mateusz Bartkowiak) 0



Dominika Kubera (rezerwa zwykła za Fraser Bowes) 2



Martin Vaculik 1



Jarosław Hampel 3

Szaleństowo na lubelskich trybunach! Kubera i Hampel przywożą pięć punktów i dają jasny sygnał, że Motor interesuje tylko i wyłącznie złoty medal

Bieg 6 - 5:1 (21:15)

Mikkel Michelsen 3



Patrick Hansen 0



Wiktor Lampart 2



Szymon Woźniak 1

Przekonująca wygrana Motoru. Już na pierwszym łuku lublinianie wyszli na podwójne prowadzenie i nie oddali go do końca. Przewaga Stali topnieje z biegu na bieg!

Bieg 5 - 2:4 (16:14)

Maksym Drabik 0

Patrick Hansen (ZZ za Anders Thomsen) 1

Jarosław Hampel 2

Bartosz Zmarzlik 3

Tym razem na Zmarzlika nie było mocnych choć Hampel do końca naciskał na przyszłego zawodnika Motoru. Zaskakująco z tyłu został Drabik, który dojechał jako ostatni

Przerwa na równianie toru. Po pierwszej serii biegów Motor odrobił punkty i wlał jeszcze więcej wiary w serca miejscowych kibiców. Obecnie w dwumeczu Stal prowadzi 61:53

Bieg 4 - 4:2 (14:10)

Mateusz Cierniak 1

Bartosz Zmarzlik 2

Dominik Kubera (rezerwa zwykła za Fraser Bowes) 3

Oskar Paluch 0

W czwartym biegu kibice zobaczyli najlepszego żużlowca świata - Bartosza Zmarzlika. Motor wyszedł na podwójne prowadzenie po starcie "na łokcie" na pierwszym łuku. Zmarzlik nie dał za wygraną i wskoczył na drugą lokatę. Na dogonienie Kubery nie miał już jednak szans

Bieg 3 - 4:2 (10:8)

Martin Vaculik 2

Maksym Drabik (ZZ) 3

Patrick Hansen 0

Mikkel Michelsen 1

Kapitalna forma Drabika, który świetnie wystartował i nie dał się wyprzedzić. Michelsen do końca gonił Vaculika, ale nie zdołał go finalnie wyprzedzić. Motor odrabia jednak dwa punnkty do gorzowian!

Bieg 2 - 3:3 (6:6)

Wiktor Lampart 3



Oskar Paluch 2



Mateusz Cierniak W



Mateusz Bartkowiak 1

Lampart objął prowadzenie, natomiast Cierniak po pierwszym łuku zaliczył upadek goniąc resztę stawki. Bieg przerwany, ale zawodnik Motoru szybko wstał. W powtórce go jednak zabraknie. Jadący w pojedynkę Lampart zrobił swoje i przywiózł trzy punkty dla Motoru, choć Paluch był bardzo blisko dogonienia lublinianina

Bieg 1 - 3:3

Szymon Woźniak 0



Jarosław Hampel 1



Martin Vaculik (ZZ za Anders Thomsen) 3



Maksym Drabik 2

Mocny początek gości, którzy wyszli na podwójne prowadzenie. Później chwilę na prowadzeniu był Drabik, ale został wyprzedzony przez kapitalnego Vaculika. W efekcie pierwszy bieg na remis. Szykuje się fenomenalne ściganie!

Pora na Mazurka Dąbrowskiego w wykonaniu Piotra Cugowskiego, a następnie zaczynamy ściganie!

Emocje sięgają zenitu, do początku spotkania zostało już tylko kilka minut!

Rozpoczęła się prezentacja zespołów. Na trybunach coraz większa wrzawa. Kibice zrobią dziś wszystko by pomóc swoim ulubieńcom w zwycięstwie nad rywalem z Gorzowa

Próba toru zakończona. Wylosowano pierwszy zestaw startowy

- To dla nas ważny dzień - dla klubu, drużyny, walczymy - powiedział przed meczem na antenie Canal Plus Sport 5 Maciej Kuciapa, trener Motoru. - Koncentrujemy się na sobie, jesteśmy dobrze przygotowani. Mamy za sobą wspaniałych, wiernych kibiców i zrobimy wszystko by powalczyć o złoty medal - dodał.

Zawodnicy mają za sobą obchód toru, za chwilę odbędzie się jego próba. Uczestniczyć w niej będą Mateusz Cierniak i Wiktor Lampart (Motor) oraz Bartosz Zmarzlik i Martin Vaculik (Stal).

Awizowane składy

Motor Lublin: 9. Jarosław Hampel, 10. Fraser Bowes, 11. Maksym Drabik, 12. Zastępstwo zawodnika, 13. Mikkel Michelsen, 14. Mateusz Cierniak, 15. Wiktor Lampart.

Moje Bermudy Stal Gorzów: 1. Szymon Woźniak, 2. Patrick Hansen, 3. Anders Thomsen, 4. Bartosz Zmarzlik, 5. Martin Vaculik, 6. Oskar Paluch, 7. Mateusz Bartkowiak.

Wynik pierwszego meczu: 51:39 dla Stali.