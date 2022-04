Motor Lublin rozpoczyna swój czwarty sezon w PGE Ekstralidze. Na początek starcie z Moje Bermudy Stalą Gorzów

W marcu pogoda nie przeszkadzała żółto-biało-niebieskim w przygotowaniach, ale kwiecień nie jest już tak łaskawy. W tym tygodniu lublinianie nie mieli w ogóle możliwości do jazdy na swoim torze. Co prawda udało się z niego zgarnąć śnieg, ale wchłonął zbyt dużo wody. Pierwsze prace z nawierzchnią zaczęły się dopiero wczoraj. Obiekt jest przygotowywany do jazdy na przyszły tydzień, chociaż trener Maciej Kuciapa zastrzega, że cały czas śledzi prognozy pogody. Wicemistrzowie Polski nie pojechali na trening do Łodzi, kadrowicze nie mogli się sprawdzić w wewnętrznym Turnieju Par w Bydgoszczy, smakiem obeszli się także w Rawiczu.

Zawodnicy nie narzekają na zdrowie, ale niskie temperatury nie ułatwiały im jazdy w ostatnim czasie. – Wiadomo, w jakich warunkach trenowali ostatnio i startowali w weekend. Temperatura była w granicach 6-8 stopni, więc trochę podmarzli. Cały czas jestem z nimi w kontakcie i nikt na razie nic nie zgłaszał – tłumaczy lubelski szkoleniowiec.

Problemy z wyjazdem na własny "owal" mają także żużlowcy Moje Bermudy Stali Gorzów. W poniedziałek musieli przykryć tor plandeką, żeby nie było problemów z rozegraniem piątkowego meczu. Co to oznacza dla samych zawodników? Trenować – teoretycznie – mogą, ale tylko w oknie pogodowym. Po takiej jeździe nawierzchnia powinna zostać znowu przykryta.

W trakcie spotkania oczy lubelskich kibiców zwrócone będą na Maksyma Drabika, który w sparingach z Betard Spartą Wrocław pokazał się z bardzo dobrej strony. Solidne starty indywidualne zaliczył również Dominik Kubera, powoli wyrastając na jednego z liderów drużyny. Głównym "działem" po stronie gorzowian jest za to ponownie Bartosz Zmarzlik, aktualny indywidualny wicemistrz świata. Słabiej na jego tle wypadają Słowak Martin Vaculik (nie błyszczał w trakcie przygotowań) i Duńczyk Anders Thomsen (kontuzja dłoni, ale ma wystąpić w spotkaniu z Motorem).

– Wydaje mi się, że jesteśmy tak samo silni jak w zeszłym roku. Oczywiście, brakuje nam jednego zawodnika, co sprawi nam trochę problemów. Nie ma z nami "Griszy" (Rosjanin Grigorij Łaguta nie został dopuszczony do startów w polskiej lidze, podobnie jak inni zawodnicy z tego kraju – dop. red.). Jestem pewien co do naszych umiejętności i tego, że będziemy w stanie stworzyć niezłe widowisko – mówił nam niedawno Mikkel Michelsen, nowy kapitan Motoru Lublin.

Początek spotkania Moje Bermudy Stal Gorzów kontra Motor Lublin zaplanowano na piątek na godz. 20.30. Transmisję zapewnia stacja Eleven Sports. Zapraszamy również do śledzenia naszej relacji na żywo na stronie www.dziennikwschodni.pl.

Awizowane składy

Motor Lublin: 1. Mikkel Michelsen, 2. Maksym Drabik, 3. Jarosław Hampel, 4. Mateusz Tudzież, 5. zastępstwo zawodnika, 6. Wiktor Lampart, 7. Mateusz Cierniak.

Moje Bermudy Stal Gorzów: 9. Szymon Woźniak, 10. Anders Thomsen, 11. Martin Vaculik, 12. Patrick Hansen, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Oliwier Ralcewicz, 15. Mateusz Bartkowiak.

Bogdanka zostaje

Lubelski Węgiel "Bogdanka" pozostaje sponsorem strategicznym żużlowego Motoru Lublin. Taką informację przekazał w czwartek klub. – Nie ukrywam zadowolenia z faktu, że tak ważny podmiot, jakim jest Bogdanka, jest z nami w kolejnym sezonie. Stabilność i spokój, jaki gwarantują nam sponsorzy przekładają się na wynik sportowy oraz atmosferę w klubie. Udowodniliśmy, że jesteśmy silną drużyną, która walczy do końca i tak też będzie w tym sezonie – mówi Jakub Kępa, prezes wicemistrzów Polski.