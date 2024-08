Orlen Oil Motor Lublin gotowy na rewanż z NoyHotel Falubazem Zielona Góra

"Koziołki" wygrały w Zielonej Górze 54:35. Wydaje się więc, że w kontekście meczu rewanżowego najważniejsze u zawodników z Lublina będzie podejście mentalne. – Tydzień temu nie było to łatwe spotkanie, ale podeszliśmy do niego bardzo skoncentrowani. Zależy nam na tym aby znaleźć się w finale i chcemy by tak właśnie się stało. Przewaga jest znaczna, ale w meczu rewanżowym będzie pełna koncentracja – zapewniał w czwartek na przedmeczowej konferencji prasowej Maciej Kuciapa, trener Motoru. – Wynikowo pojechaliśmy bardzo dobre zawody. Wyciągnęliśmy właściwe wnioski po próbie toru i osiągnęliśmy dobry wynik. Przed nami kolejny mecz na własnym torze i musimy skupić się na tym by objechać go w jak najlepszym stylu – dodał Dominik Kubera.

W przededniu meczu w Lublinie we Wrocławiu odbędą się kolejne zawody w ramach Indywidualnych Mistrzostw Świata. Czy ten fakt nie przeszkodzi mistrzom Polski w optymalnym przygotowaniu się do meczu z ekipą z Zielonej Góry? – Wszyscy nasi zawodnicy odbyli i odbędą jeszcze treningi przed niedzielnym meczem. Wiemy, że dzień wcześniej odbędzie się Grand Prix, ale musimy się z tym pogodzić. Taki jest terminarz – skomentował sytuację trener Kuciapa.

19 punktowa zaliczka sprawia, że Orlen Oil Motor może być niemal pewny awansu do półfinału fazy playoff. Jednak sztab i zawodnicy nie chcą jeszcze rozmawiać o tym, z kim w tej fazie chcieliby się zmierzyć. – Myśląc o tym, że chcemy wygrać ligę nie możemy patrzeć, z kim chcielibyśmy się spotkać ewentualnie w kolejnej fazie – zapewnił Kuciapa. – Musimy patrzeć na siebie, a z kim przyjdzie nam jechać w półfinale , to z każdym z nich się przygotujemy – dodał Kubera.

Początek niedzielnego rewanżu ćwierćfinałów playoff zaplanowano na godzinę 19.15.

Awizowane składy

NovyHotel Falubaz: 1. Przemysław Pawlicki * 2. Michał Curzytek * 3. Rasmus Jensen * 4. Jarosław Hampel * 5. Piotr Pawlicki * 6. Krzysztof Sadurski * 7. Oskar Hurysz.

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera * 10. Mateusz Cierniak * 11. Jack Holder * 12. Fredrik Lindgren * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Wiktor Przyjemski * 15. Bartosz Bańbor.

PGE EKSTRALIGA

Pozostałe mecze ćwierćfinałowe playoff (oba w niedzielę o 19.15): ebut.pl Stal Gorzów – KS Apator Toruń (wynik pierwszego meczu 48:42) * ZOOleszcz GKM Grudziądz – Betard Sparta Wrocław (40:50).

Orlen Oil Motor Lublin w niedzielę znów zaprezentuje się swoim kibicom

Katarzyna Nastaj