Orlen Oil Motor Lublin rozgromił na wyjeździe NovyHotel Falubaz Zielona Góra

Kilkanaście dni temu NovyHotel Falubaz mocno postawił się na swoim stadionie aktualnym mistrzom Polski i przed piątkowym meczem już w ramach play-off kibice liczyli na kolejny zacięty mecz.

Zupełnie inny plan na to spotkanie miał jednak zespół z Lublina. Orlen Oil Motor zaczął zawody wspaniale, bo już w pierwszym biegu goście wygrali 5:1, a w biegu juniorskim wygrał 4:2. Dalej było dla miejscowych jeszcze gorzej i przed pierwszym równaniem toru lublinianie wygrywali 17:7.

W biegu piątym po raz pierwszy padł remis, a główna w tym zasługa Rasmusa Jansena. Chwilę później sytuacja na torze wróciła do tej z początku spotkania. Co prawda w szóstej gonitwie wydawało się, że zielonogórzanie powalczą przynajmniej o remis, ale Jack Holder i Dominik Kubera popisali się świetną akcją po wyjściu na prostą i objęli podwójne prowadzenie. Na mecie blisko dogonienia „Domina” był Piotr Pawlicki, ale nie dał rady. W kolejnym wyścigu trzy punkty przywiózł z dużym spokojem Bartosz Zmarzlik, ale dwa kolejne miejsca zajęli gospodarze, co nie zmieniało faktu, że lubelski zespół miał już przewagę 14 punktów.

Druga część piątkowego spotkania była bardziej emocjonująca, ale i nerwowa. NovyHotel Falubaz w dziewiątym biegu sięgnął po pierwszą wygraną, ale w kolejnym lublinianie przywieźli do mety podwójne zwycięstwo. – To jest pokaz dwóch różnych prędkości – powiedział w rozmowie z Eleven Sports 1 Piotr Pawlicki. – Podchodziłem do tych zawodów z optymizmem, ale teraz jest o to ciężko. Na razie jest to nasz słaby występ, ale w ostatnich biegach spróbujemy jeszcze powalczyć – dodał żużlowiec NovyHotel Falubazu.

Najbardziej dramatyczne wydarzenia miały miejsce w biegu 13. Zmarzlik chcąc wyprzedzić Jarosława Hampela zahaczył go motocyklem. Doświadczony żużlowiec przytomnie położył motocykl, ale z impetem wpadł w niego Piotr Pawlicki. Hampel mocno ucierpiał. Na tor wjechała karetka pogotowia i zabrała doświadczonego żużlowca do szpitala z podejrzeniem złamania nadgarstka, a to oznaczało nie tylko koniec jego jazdy w Zielonej Górze, ale i to, że może zabraknąć go w Lublinie.

W powtórce biegu, z której wykluczono Zmarzlika, a miejsce Hampela zajął Hurysz na tor upadł Fredrik Lindgren po ostrej jeździe młodego zawodnika gospodarzy. Efekt? Kolejne wykluczenie i finalnie bieg miał tylko dwóch uczestników – popularnego „Fredkę” i Pawlickiego. Zawodnik z Zielonej Góry przez niemal cały bieg prowadził, ale na ostatniej prostej Szwed go wyprzedził pokazując ogromny charakter! Tym samym przed biegami nominowanymi goście wygrywali 13. punktami. A w ostatnich dwóch gonitwach najpierw wygrali 4:2, a potem padł remis 3:3 i Orlen Oil Motor Lublin wrócił z Zielonej Góry z 19 punktami zapasu, co w zasadzie oznacza, że „Koziołki” mogą już myśleć nie tylko o rewanżu, ale i walce w półfinałach.

NovyHotel Falubaz Zielona Góra – Orlen Oil Motor Lublin 35:54

NovyHotel Falubaz: 9. Przemysław Pawlicki 8+2 (0,1*,3,1,2*,1) * 10. Jarosław Hampel 7+1 (1*,2,1,3,-,-) * 11. Rasmus Jensen 9 (1,3,2,0,3,0) * 12. Michał Curzytek 1 (1,0,-,-) * 13. Piotr Pawlicki 5 (w,1,-,2,2) * 14. Oskar Hurysz 5 (2,2,0,1,w,0) * 15. Krzysztof Sadurski 0 (0,0,-) * 16. Jan Kvech nie startował.

Orlen Oil Motor: 1. Dominik Kubera 10+2 (3,2*,2,1,2*) * 2. Jack Holder 7+1 (2*,3,0,2) * 3. Fredrik Lindgren 8+2 (2*,1*,1,3,1) * 4. Mateusz Cierniak 5 (0,2,3,0,-) * 5. Bartosz Zmarzlik 12 (3,3,3,w,3) * 6. Wiktor Przyjemski 11+1 (3,3,2*,3) * 7. Bartosz Bańbor 1 (1,0,w) * 8. Bartosz Jaworski nie startował.

