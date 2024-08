Orlen Oil Motor Lublin zaczyna fazę playoff meczem w Zielonej Górze

Lubelski zespół fazę zasadniczą rozgrywek przeszedł jak burza, notując w 14 meczach zaledwie dwie „wpadki”. Lublinianie nie tylko wygrali wszystkie spotkania u siebie (siedem), ale dołożyli do tego pięć wyjazdowych zwycięstw. Bartoszowi Zmarzlikowi i spółce wygrać nie udało się w Toruniu z tamtejszym Apatorem, a także we Wrocławiu z Betard Spartą i przed fazą playoff mieli wiele powodów do zadowolenia.

PGE Ekstraliga wkracza teraz w fazę, która najbardziej ekscytuje kibiców. W play-offach gorszy w dwumeczu żegna się bowiem z marzeniami o mistrzostwie Polski. Dla Orlen Oil Motoru pierwszą przeszkodą w walce o obronę złotego medalu będzie Novy Hotel Falubaz Zielona Góra. Gospodarzem pierwszego meczu obu ekip będą zielonogórzanie, a to powinno zwiastować duże emocje na tamtejszym torze. W fazie zasadniczej Falubaz mocno postawił się na swoim obiekcie lubelskim „Koziołkom”. Mecz miał bardzo zacięty przebieg, a ostatecznie lublinianie zwyciężyli 47:43. Z kolei kilka tygodni wcześniej podopieczni trenera Piotra Protasiewicza w Lublinie byli jedynie tłem dla naszpikowanej gwiazdami lubelskiej ekipy (gospodarze wygrali 56:34)

Lubelscy kibice, których jak zawsze nie zabraknie z drużyną w Zielonej Górze, liczą zapewne, że mistrzowie Polski już w Częstochowie uczynią duży krok w stronę awansu do półfinału i zwyciężą na torze rywala.

Początek pierwszego meczu ćwierćfinałowego fazy play-off zaplanowano na godzinę 18. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Elevens Sports 1. Zachęcamy do śledzenia relacji ze spotkania na naszym portalu dziennikwschodni.pl w zakładce sport.

AWIZOWANE SKŁADY

Orlen Oil Motor Lublin: 1. Dominik Kubera * 2. Jack Holder * 3. Fredrik Lindgren * 4. Mateusz Cierniak * 5. Bartosz Zmarzlik * 6. Wiktor Przyjemski * 7. Bartosz Bańbor.

NovyHotel Falubaz Zielona Góra: 9. Przemysław Pawlicki * 10. Jarosław Hampel * 11. Rasmus Jensen * 12. Michał Curzytek * 13. Piotr Pawlicki * 14. Oskar Hurysz * 15. Krzysztof Sadurski.

PIERWSZE MECZE ĆWIERĆFINAŁOWE PGE EKSTRALIGI

23 sierpnia: Novy Hotel Falubaz Zielona Góra – Orlen Oil Motor Lublin (godz. 18) * Betard Sparta Wrocław – ZOOleszcz GKM Grudziądz (godz. 20.30) * 25 sierpnia: KS Apator Toruń – ebut.pl Stal Gorzów (g. 19.15

Komplet meczów rewanżowych zaplanowano na niedzielę pierwszego września o godzinie 19.15