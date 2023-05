Platinum Motor Lubin - Zooleszcz GKM Grudziądz [relacja na żywo/live]

Bieg 15:

Max Fricke

Jarosław Hampel

Vadim Tarasienko

Bartosz Zmarzlik

Bieg 14: 3:3 (50:34)



Jack Holder 3

Kacper Łobodziński (rezerwa zwykła za Nickiego Pedersena) 2

Fredrik Lindgren d

Kacper Pludra (rezerwa zwykła za Fredrika Jakobsena) 1

Podsumowanie słabego dziś występu Lindgrena. Najpierw męczył się z juniorami GKM-u, a ostatecznie zaliczył defekt, który daje sensacyjny remis w tym biegu.

Bieg 13: 3:3 (47:31)



Mateusz Cierniak (rezerwa zwykła za Kacpra Grzelaka) d

Max Fricke 2

Bartosz Zmarzlik 3

Fredrik Jakobsen 1

Pewne zwycięstwo Zmarzlika nad Fricke'iem. Mateusz Cierniak jechał długo przed Jakobsenem, jednak z powodu defektu nie ukończył biegu. Czas na biegi nominowane.

Bieg 12: 3:3 (44:28)



Wadim Tarasienko 2

Bartosz Bańbor 0

Kacper Łobodziński (rezerwa zwykła za Wiktora Rafalskiego) 1

Jack Holder 3

Bieg bez większej historii. Holder szybko wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał już do samej mety.

Bieg 11: 5:1 (41:25)



Fredrik Lindgren 2

Gleb Czugunow 0

Jarosław Hampel 3

Nicki Pedersen 1

Już początek biegu należał do żółto-niebieskich. Do walki spróbował jeszcze włączyć się Czugunow, ale szybko wzięła go w kleszcze lubelska para. Wygrał Hampel, który dzisiaj zaraz po Zmarzliku jest najszybszym z Koziołków.

Bieg 10: 3:3 (36:24)



Kacper Pludra 0

Jack Holder 2

Max Fricke 3

Fredrik Lindgren 1

Po starcie pierwszy był Holder. Próbował dojeżdżać do niego Lindgren, ale chwilę nieuwagi zza ich pleców wykorzystał Max Fricke. Jednym manewrem zamknął obu Lublinian i pewnie dojechał z "trójką" do mety.

Bieg 9: 4:2 (33:21)



Jarosław Hampel 3

Nicki Pedersen w

Kacper Grzelak 1

Wadim Tarasienko 2

Zapowiadało się na remis. Na drugim okrążeniu agresywnego ataku spróbował Pedersen i skończyło się to dla niego odbiciem od bandy. Próbował ścigać Hampela jeszcze Tarasienko, ale na nic się to zdało. Punkt podarowany Grzelakowi przez Duńczyka.

Bieg 8: 4:2 (29:19)



Max Fricke (rezerwa taktyczna za Fredrika Jakobsena) 2

Bartosz Zmarzlik 3

Gleb Czugunow 0

Mateusz Cierniak 1

Fantastyczna walka pomiędzy Zmarzlikiem a Frick'iem! Między panami dosżło nawet do delikatnego kontaktu. Ostatecznie to Polak wygrywa. Daje to Motorowi już dziesięciopunktową przewagę!

Bieg 7: 3:3 (25:17)



Wiktor Rafalski 0

Kacper Grzelak 1

Max Fricke 3

Jarosław Hampel 2

Kolejny raz niełapalny dla reszty rywali Max Fricke. Australijczyk od startu do mety przewodził stawce. Na kreskę żużlowcy wjechali w ogromych odstępach.

Bieg 6: 3:3 (22:14)



Bartosz Zmarzlik 3

Wadim Tarasenko 2

Bartosz Bańbor 0

Nicki Pedersen 1

Świetnie ze startu ruszył Tarasienko. Gonili go niemal w jednej linii Bańbor i Zmarzlik. Mistrz świata szybko zabrał się za rywala, a młodzieżowiec niestety już na drugim okrązeniu był za Pedersenem. Później bieg bez emocji.

Bieg 5: 5:1 (19:11)



Jack Holder 3

Fredrik Jakobsen 0

Fredrik Lindgren 2

Gleg Czugunow 1

Długo próbował walczyć o punkty Czugunow, jednak ostatecznie pokonał go Lindgren. Holder prowadził niezagrożenie od startu aż do mety. Pierwsze podwójne zwycięstwo lubelskich Koziołków!

Bieg 4: 4:2 (14:10)



Mateusz Cierniak 3

Gleg Czugunow 2

Kacper Grzelak 1

Kacper Pludra 0

Fantastycznie po raz drugi Mateusz Cierniak! Na drugim okrążeniu minął Gleba Czugunowa brawurowym manewrem. Za ich plecami Kacper Pludra atakował Grzelaka, ale lubelski junior-senior umiejętnie odparł jego atak.

Bieg 3: 3:3 (10:8)



Max Fricke 3

Fredrik Lindgren 1

Wadim Tarasenko 0

Bartosz Zmarzlik 2

Wydawało się, że to Fredrik Lindgren zwycięży w tym biegu. Ostatecznie zwycięża jednak australijski lider gości. Zmarzlik przebijał się z ostatniego miejsca, wyprzedził Tarasienkę, a na ostatnim okrążeniu minął także Lindgrena. Fricke pozostał niezagrożony.

18:11 Szybka przerwa na kosmetykę toru.

Bieg 2: 3:3 (7:5)



Bartosz Bańbor 0

Kacper Pludra 2

Mateusz Cierniak 3

Wiktor Rafalski 1

Tylko na początku pierwszego okrążenia Kacper Pludra miał jakiekolwiek nadzieje na wygraną. Błyskawicznie zabrał się za niego Mateusz Cierniak. Niestety dla Bartosza Bańbora nie liczył się od startu.

Bieg 1: 4:2



Nicki Pedersen 2

Jarosław Hampel 3

Fredrik Jakobsen 0

Jack Holder 1

Świetny start kapitana żółto-niebieskich. Rozstrzygnął bieg na swoją korzyść już na pierwszym okrążeniu. O drugą lokatę mocno walczyli Pedersen i Holder, ale Australijczyk nie był w stanie objechać lidera gości.

18:03 Ruszył zegar dwóch minut.

18:01 Pojedziemy według drugiego zestawu startowego.

17:56 Prezentacja dobiegła końca. Już niedługo rozpoczniemy ściganie.

17:49 Rozpoczęła się prezentacja

17:45 Rozjemcą dzisiejszych zmagań pan Krzysztof Mejze.

17:43 Na tor wyjechała polewaczka.

17:32 Gości reprezentują Max Fricke i Nicki Pedersen

17:31 Gospodarze wyjechali na tor. Koziołki desygnowały Mateusza Cierniaka i Bartosza Zmarzlika.

17:26 Nad Lublinem delikatnie zachmurzone niebo. Nie zapowiada się jednak na deszcz. W zespole Motoru nastąpiła jedna zmiana. Kacper Grzelak zastąpił Jana Rachubika pod numerem 10.

Awizowane składy:

Platinum Motor Lublin: 9. Jarosław Hampel 10. Kacper Grzelak 11. Jack Holder 12. Fredrik Lindgren 13. Bartosz Zmarzlik 14. Mateusz Cierniak 15. Bartosz Bańbor

Zooleszcz GKM Grudziądz: 1. Nicki Pedersen 2. Wadim Tarasienko 3. Fredrik Jakobsen 4. Gleb Czugunow 5. Max Fricke 6. Kacper Pludra 7. Wiktor Rafalski 8. Kacper Łobodziński