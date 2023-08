Starcie gigantów. Platinum Motor Lublin w niedzielę pojedzie do Wrocławia

Platinum Motor Lublin wydawał się być drużyną, która znajduje się w dużo lepszym miejscu niż Betard Sparta Wrocław. Dominik Kubera w wielkim stylu powrócił do ścigania. Nie tylko doskonale spisywał się w ramach PGE Ekstraligi, ale także był kluczową postacią reprezentacji Polski podczas drużynowego pucharu świata. Także zagraniczni żużlowcy zdawali się być w doskonałej formie. Szczególnie Jack Holder dawał drużynie wiele jakości, notując średnią biegową na poziomie powyżej dwóch. Niestety, uraz jaki przytrafił mu się na Stadionie Olimpijskim, podczas DPŚ zmusił go do absencji od czarnego sportu.

Australijczyk przeszedł już zabieg, przeprowadzony przez dr. Pawła Polaka. Tego samego specjalisty, który operował kręgosłup Dominika Kubery. Nie ma szans na jego występ ze Spartą, jednak prognozy przewidują, że będzie gotowy na kluczowe spotkania kampanii 2023. Teraz lubelski sztab zachodzi w głowę, jak zastąpić jedną ze swoich gwiazd. Na ten moment wydaje się, że Mateusz Cierniak wystąpi pod numerem osiem. Byłaby to jednak ogromna strata dla formacji juniorskiej, która zestawiona z piekielnie szybkim Bartłomiejem Kowalskim będzie na przegranej pozycji.

Wrocławianie w ostatniej serii ścigania przegrali po raz pierwszy. Musieli uznać wyższość Fogo Unii Leszno w spotkaniu wyjazdowym. Tym samym stracili szansę na historyczny sezon z kompletem zwycięstw. Podrażnieni podopieczni Dariusza Śledzia z pewnością będą chcieli zrehabilitować się przed własną publicznością. Mimo tego ciężko wskazać jednoznacznego faworyta, a dyspozycja dnia będzie kluczowa w tym starciu.

W obozie lidera tabeli obawy budzi przede wszystkim aura. - Na ten moment ciężko powiedzieć nam czy pogoda pozwoli, by mecz się odbył. Takie decyzje podejmuje Ekstraliga. - powiedział na konferencji prasowej Jakub Król — dyrektor sportowy Sparty. Wrocławska drużyna wzmocniła się także, wypożyczając Kevina Małkiewicza z Zooleszcz GKM-u Grudziądz. — Czy Kevin otrzyma szansę, na pewno zadecydują treningi. Podobnie jak w przypadku obsady miejsca za kontuzjowanego Pawlickiego. Na pewno długo go obserwowaliśmy, podobał nam się w wielu zawodach juniorskich. Wierzymy, że będzie wartością dodanych w kluczowych momentach tego sezonu.

Początek spotkania 06.08 o godz. 19:15. Transmisja na antenach Canal+ Sport. Relacja tekstowa odbędzie się na naszej stronie internetowej.

Awizowane składy:

Sparta: 9. Tai Woffinden 10. Daniel Bewley 11. Artiom Łaguta 12. Lukas Fienhage 13. Maciej Janowski 14. Kacper Andrzejewski 15. Bartłomiej Kowalski

Motor: 1. Jarosław Hampel 2. Dominik Kubera 3. Fredrik Lindgren 4. Jan Rachubik 5. Bartosz Zmarzlik 6. Kacper Grzelak 7. Bartosz Bańbor 8. Mateusz Cierniak