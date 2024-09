Walkę o finał czas zacząć. Orlen Oil Motor Lublin w niedzielę zmierzy się w Toruniu z Apatorem

W ćwierćfinałowych bataliach lublinianie nie dali absolutnie żadnych szans NovyHotel Falubazowi Zielona Góra i w cuglach awansowali do najlepszej czwórki. W dwumeczu rozbili rywali aż 112:67.

To była zdecydowanie najbardziej jednostronna para, jeżeli chodzi o rywalizację w ćwierćfinale. Z kolei ekipa z Torunia przegrała co prawda dwukrotnie z ebut.pl Stalą Gorzów (42:48 u siebie i 39:51 na wyjeździe), ale okazała się tak zwanym „lucky looserem” i uzupełniła stawkę półfinalistów kosztem ZOOleszcz GKM Grudziądz.

W ostatnich tygodniach forma drużyny z Torunia nie imponuje, ale należy pamiętać, że to właśnie na Motoarenie Orlen Oil Motor Lublin poniósł w sezonie zasadniczym jedną z dwóch porażek. W ramach 10. kolejki, która odbyła się siódmego lipca miejscowi pokonali Bartosza Zmarzlika i spółkę 48:42. Z tego też względu nadchodzący mecz zapowiada się jako bardzo ciekawe widowisko.

Popularne „Anioły” w niedzielne popołudnie zrobią wszystko by po raz drugi z rzędu pokonać aktualnych mistrzów Polski i przed rewanżem w Lublinie nadal móc myśleć o awansie do finału. Drużynie pomóc ma w tym Emil Sajfutdinow, który wraca do ścigania po kontuzji. 34-latek w sierpniu w ramach angielskiej Premiership doznał nieprzyjemnej kontuzji… pośladka. Z tego powodu nie wystartował w ostatnim meczu fazy zasadniczej PGE Ekstraligi. Zabrakło go także w dwumeczu ze wspomnianą już ebut.pl Stalą. Dla toruńskich kibiców są to świetnie wieści, gdyż Sajfutdinow, mimo przymusowej pauzy, wciąż jest drugim najlepiej punktującym żużlowcem w drużynie z Torunia – liderem jest Robert Lambert.

A co słychać przed pierwszym półfinałowym starciu w ekipie obrońców tytułu? Wszystko wskazuje na to, że lublinianie szykują szczyt formy na koniec rozgrywek. W ostatnim, wysoko wygranym u siebie meczu z NovyHotel Falubazem na torze znów błyszczał Bartosz Zmarzlik, który w poprzednich tygodniach był w lekkim kryzysie. Co prawda jeszcze w pierwszym starcie przed tygodniem na lubelskim torze zdobył tylko punkt, ale w kolejnych czterech notował „trójki” i z 13 punktami okazał się najlepszym zawodnikiem w tym spotkaniu.

Początek niedzielnego meczu na Motoarenie w Toruniu zaplanowano na godzinę 16.30. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Zachęcamy również do śledzenia relacji z meczu na dziennikwschdni.pl. Trzeba jeszcze dodać, że w drugiej parze półfinałowej Stal zmierzy się z Betard Spartą Wrocław. Pierwsze starcie odbędzie się w niedzielę na torze w Gorzowie (godz. 19.15).

AWIZOWANE SKŁADY

Orlen Oil Motor: 1. Dominik Kubera * 2. Jack Holder * 3. Fredrik Lindgren * 4. Mateusz Cierniak * 5. Bartosz Zmarzlik * 6. Wiktor Przyjemski * 7. Bartosz Bańbor.

KS Apator: 9. Patryk Dudek * 10. Robert Lambert * 11. Paweł Przedpełski * 12. Anders Rowe * 13. Emil Sajfutdinow * 14. Antoni Kawczyński * 15. Krzysztof Lewandowski.