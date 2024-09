Wielkie emocje w finale, Bartosz Zmarzlik zakończył cykl Grand Prix zwycięstwem w Toruniu

Warta Poznań prowadziła w Łęcznej, ale to Górnik był w końcówce bliżej wygranej

W trzech ostatnich meczach Górnik dopisał do swojego konta tylko punkt. A skoro do Łęcznej przyjeżdżała drużyna ze strefy spadkowej, to zielono-czarni liczyli na pełną pulę. Warta prowadziła, ale to gospodarze byli w końcówce blisko zwycięstwa. Ostatecznie zawody zakończyły się remisem 1:1