Żużel: Betard Sparta Wrocław - Orlen Oil Motor Lublin 49:41 [zapis relacji na żywo]

Orlen Oil Motor Lublin w ostatnim meczu fazy zasadniczej musi uznać wyższość Betard Sparty Wrocław. Gospodarze wygrywają i dopisują dwa punkty, a lublinianie zdobywają dziś punkt bonusowy

BIEG 15 - 5:1 (49:41)

Fredrik Lindgren 1

Bartłomiej Kowalski 3

Bartosz Zmarzlik 0

Artiom Łaguta 2

Kowalski i Łaguta nie dali żadnych szans duetowi z Lublina i z ogromną przewagą sięgnęli po podwójną wygraną. Szał radości na wrocławskich tryunach

BIEG 14 - 4:2 (44:40)

Daniel Bewley 1

Mateusz Cierniak 2

Maciej Janowski 3

Dominik Kubera W

Orlen Oil Motor Lublin w ostatnim biegu może jeszcze uratować remis pod warunkiem, że zanotuje podwójną wygraną. Lublinianie są już za to pewni punktu bonusowego.

Bohatersko do przodu ruszył Cierniak i na pierwszym okrążeniu prowadził. Nie dał jednak rady utrzymać pierwszego miejsca i na drugim okrążeniu wyprzdził go Janowski. Blisko wyprzedzenia lubelskiego żużlowca był też Bewley, ale Cierniak zdołał się wybronić

Kubera szybko się pozbierał, ale decyzją sędziego został wykluczony z powtórki! Zawodnik Motoru bardzo niezadowolony z tej decyzji

Upadek Kubery, bieg przerwany

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 13 - 2:4 (40:38)

Daniel Bewley 0

Bartosz Zmarzlik 1

Maciej Janowski 2

Fredrik Lindgren 3

Zmarzlik miał wreszcie wygrać, ale dopisał tylko punkt. Początek zwiastował 5:1 dla miejscowych. Jednak potem świetnie pojechał Lindgren i wysunął się na czoło stawki. Zmarzlik próbował gonić Janowskiego ale bez oczekiwanego efektu. Biegi nominowane będą dziś niezwykle ciekawe!

BIEG 12 - 5:1 (38:34)

Jack Holder 1

Jakub Krawczyk 2

Bartosz Bańbor 0

Bartłomiej Kowalski 3

Szał radości we Wrocławiu. Wydawało sie, że goście będą w stanie powalczyć o lepszą zdobycz punktową. Bańbor w pewnym momencie był drugi, ale Krawczyk walczył do końca i wychodząc na drugie miejsce sprawił, że gospodarze zanotowali podwójną wygraną.

BIEG 11 - 2:4 (33:33)

Francis Gusts 0

Mateusz Cierniak 1

Artiom Łaguta 2

Dominik Kubera 3

Łaguta zatrzymany przez Kuberę! "Domin" wyszedł na prowadzenie i utrzymywał dużą przewagę nad resztą stawki. Za nim jechał Cierniak, który dzielnie odpierał ataki piekielnie szybkiegho rywala. Łaguta dwoił się i troił by wyprzedzić Cierniaka i wyszarpał rzutem na taśmę dwa punkty

------------------------------------

- Taki jest żużel. Gospodarze świetnie dzisiaj jadą. Ja po wyjściu z łuku wciąż nie mogę się rozpędzić i szukam właściwych ustawień. To nie jest dla nas mecz o "pietruszkę". Przegrywamy i nie jesteśmy z tego zadowoleni. Szukamy tych lepszych ustawień i musimy je znaleźć. Co do sytuacji z Łagutą - wszystko jest już ok - powiedział na antenie Eleven Sports 1 Bartosz Zmarzlik.

------------------------------------

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 10 - 3:3 (31:29)

Wiktor Przyjemski 1

Bartłomiej Kowalski 3

Bartosz Zmarzlik 2

Francis Gusts 0

Kowalski wygrał start, a później musiał odpierać ataki Zmarzlika. Wydawało się, że na wejściu w pierwszy łuk na drugim okrążeniu lider lubelskiej ekipy wyprzedzi rywala lecz ten odparł jego atak. Kowalski do końca nie dał się wyprzedzić i wprowadził stadion we Wrocławiu w ekstazę! Zmarzlik wciąż bez zwycięstwa w dzisiejszych startach na wrocławskim torze

BIEG 9 - 3:3 (28:26)

Artiom Łaguta 3

Dominik Kubera 2

Daniel Bewley 0

Jack Holder 1

Szeroko ruszył Kubera i wyprzedził Łagutę. Rosjanin nie dawał za wygraną i trzy razy zamieniał się z Kuberą miejscami by finalnie zdobyć kolejne trzy punkty. Za ich plecami trwała walka o trzecie miejsce, którą wygrał Holder

BIEG 8 - 3:3 (25:23)

Fredrik Lindgren 2

Maciej Janowski 3

Mateusz Cierniak 1

Marcel Kowolik 0

Janowski już na pierwszym okrążeniu w zasadzie zapewnił sobie wygraną. Za nim jechali Lindgren i Cierniak, a na końcu stawki do mety dojechał Kowolik

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 7 - 4:2 (22:20)

Bartosz Bańbor 0

Daniel Bewley 1

Bartosz Zmarzlik 2

Artiom Łaguta 3

Po starcie Motor był na podwójnym prowadzeniu, ale szybko za Zmarzlikiem ulokował się Łaguta. Rosjanin naciskał lidet Motoru i na trzecim okrążeniu objął prowadzenie, ale chwilę później znów prowadził Zmarzlik. Czwarte okrążenie to już walka "na noże". Walka była bardzo ostra i na ostatnim łuku doszło nawet do kontaktu motocykli obu żużlowców. Ostatecznie minimalnie wygrał Łaguta, a za linią mety wściekły Zmarzlik nie podał ręki rywalowi

BIEG 6 - 1:5 (18:18)

Maciej Janowski 1

Jack Holder 3

Jakub Krawczyk 0

Dominik Kubera 2

Zaciekła walka Janowskiego i Kubery po starcie. Pierwszy jechał Holder, a za jego plecami twała zażarta walka o drugie miejsce, z której zwycięsko wyszedł Kubera. Krawczyk nie liczył się w stawce i po sześciu gonitwach mamy remis

BIEG 5 - 3:3 (17:13)

Bartłomiej Kowalski 3

Fredrik Lindgren 2

Francis Gusts 0

Mateusz Cierniak 1

Sporo działo się po starcie. Wydawało się, że na prowadzenie wyjdzie Lindgren, ale po zewnętrznej wyprzedził go Kowalski. Cierniak był ostatni, a po błędzie Gustsa wskoczył na trzecie miejsce. Na czwartym okrążeniu Lindgren mocno naciskał Kowalskiego, ale ostatecznie nie zdołał go wyprzedzić

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 4 - 4:2 (14:10)

Marcel Kowolik 3

Mateusz Cierniak 2

Daniel Bewley 1

Wiktor Przyjemski d

Kowolik najszybszy na starcie, a za nim po wyjściu z pierwszego łuku jechali Cierniak i Przyjemskii. Jednak na trzecim okrążeniu defekt przytrafił się Przyjemskiemu. Skorzystał z tego Bewley, który musiał jednak bardzo uważać by nie zderzyć się z lubelskim żużlowcem. W efekcie zamiast remisu kolejny bieg wygrali gospodarze

BIEG 3 - 4:2 (10:8)

Bartosz Zmarzlik 2

Francis Gusts 1

Jack Holder 0

Maciej Janowski 3

Zmarzlik wygrał start, ale potem po zewnętrznej objechał go Janowski i Gusts. Przez chwilę przed liderem Orlen Oil Motoru był nawet Holder, ale potem Zmarzlik zaciekle walczył o poprawę lokaty i ostatecznie dojechał do mety jako drugi

BIEG 2 - 1:5 (6:6)

Jakub Krawczyk 1

Wiktor Przyjemski 2

Marcel Kowolik d

Bartosz Bańbor 3

Na starcie defekt złapał Kowolik, a dwójka lublinian wyszła na podwójen prowadzenie. Krawczyk próbował naciskać na lubelski duet, ale bez efektu. W efekcie w biegu juniorskim goście wygrywają 5:1 i mamy remis

BIEG 1 - 5:1

Dominik Kubera 0

Artiom Łaguta 3

Fredrik Lindgren 1

Bartłomiej Kowalski 2

Łaguta na pierwszym łuku wyprzedził Kuberę, a chwilę później Kowalski podążył śladami swojego kolegi i gospodarze wyszli na podwójne prowadzenie. Lublinianie próbowali gonić, ale w biegu otwarcia nie byli w stanie nic wskórać

---------------------------------------------------

Wylosowano pierwszy zestaw statowy

- Przed sezonem nie uwierzyłbym w to, że będziemy mieć tak dużą przewagę nad resztą stawki. Niebawem zaczynają się jednak play-offy, a to całkiem inna walka. Wygrywamy, ale wcale nie przychodzi to nam tak łatwo jak niektórzy myślą. Koncentrowaliśmy się na dobrych meczach u siebie na dobrze przygotowanym torze. Nie było łatwo, ale pracowaliśmy nad tym, by nasi zawodnicy byli jak najbardziej zadowoleni. Czy będziemy lepsi w play-offach to się okaże. Pogoda powinna pomagać, ale resztę trzeba wypracować na treningach - powiedział w rozmowie z Eleven Sports 1 Maciej Kuciapa, trener lublinian.

- Jasne, że myślimy o tym, żeby pokonać Motor. Będziemy walczyć o wygraną, a co z tego wyjdzie zobaczymy. Traktujemy to spotkanie jak każde inne i chcemy podtrzymać swoją passę domową, choć wiemy z jak silnym rywalem się zmierzymy - powiedział na antenie Eleven Sports 1 Dariusz Śledź, trener Betard Sparty.

Składy potwierdzone, trwa próba toru

W Lublinie górą był Motor, który wygrał 50:40 i we Wrocławiu, gdzie jeździ im się dobrze także będzie celować w zwycięstwo

Początek spotkania otwierającego 14. kolejkę o godzinie 18

-------------------------------------------------

Betard Sparta Wrocław - Orlen Oil Motor Lublin

Betard Sparta: 9. Artiom Łaguta * 10. Daniel Bewley * 11. Bartłomiej Kowalski * 12. Francis Gusts * 13. Maciej Janowski * 14. Marcel Kowolik * 15. Jakub Krawczyk * 16. Nikodem Mikołajczyk.

Orlen Oil Motor: 1. Dominik Kubera * 2. Jack Holder * 3. Fredrik Lindgren * 4. Mateusz Cierniak * 5. Bartosz Zmarzlik * 6. Wiktor Przyjemski * 7. Bartosz Bańbor * 8. Bartosz Jaworski.