Żużel. Polska z Drużynowym Mistrzostwem Europy do lat 23 przy wielkim udziale zawodników Orlen Oil Motoru Lublin

Biało-Czerwoni byli faworytami do złota, a Rafał Dobrucki do walki o medal z najcenniejszego kruszcu powołał Wiktora Przyjemskiego, Bartosza Bańbora, Mateusza Cierniaka, Jakuba Krawczyka i Bartłomieja Kowalskiego. Polacy stanęli do walki z Duńczykami, Czechami i Szwedami i jak się niebawem okazało nie mieli sobie równych.

Nasza drużyna od samego początku spisywała się świetnie i w zasadzie już po pierwszej serii wyścigów rywale mogli skupić się na walce o srebro. Największy udział w wywalczeniu pierwszego miejsca miał Mateusz Cierniak, który w Krakowie ścigał się po prostu kapitalnie i każdy z pięciu swoich startów zakończył z trzema punktami na koncie. Niewiele gorzej poszło Bartoszowi Bańborowi – ten z kolei wywalczył dla Biało-Czerwonych 12 „oczek”. O dziwo, najsłabiej z trójki młodych żużlowców spisał się Wiktor Przyjemski, który w piątek pokazał się z kapitalnej strony w ćwierćfinałowym meczu fazy play-off PGE Ekstralgi przeciwko NovyHotel Falubazowi Zielona Góra. Nie zmienia to jednak faktu, że nasi reprezentanci sięgnęli po złoto w bardzo efektowny sposób. (bs)

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA EUROPY DO LAT 23 NA ŻUŻLU

Polska – 43 punkty

Bartłomiej Kowalski 8 (3,u,2,3,w) Jakub Krawczyk 6 (3,3,w,-,-) Bartosz Bańbor 12 (3,3,1,2,3) Wiktor Przyjemski 2 (2,0,-,-,-) Mateusz Cierniak 15 (3,3,3,3,3)

Czechy – 31 punktów

Daniel Klima 9 (2,2,2,2,1) Matous Kamenik 1 (0,-,-,0,1) Jan Macek 1 (1,0,-,-,-) Adam Bednar 7 (1,2,2,1,1) Jan Kvech 13 (3,3,3,2,2)

Dania – 25 punktów

Benjamin Basso 8 (3,1,1,1,2) Villads Nagel 2 (w,1,-,1,-) Mikkel Andersen 5 (2,0,2,1) Kevin Juhl Pedersen 4 (0,-,-,3,1) Bastian Pedersen 6 (2,w,1,2,1)

Szwecja – 20 punktów

Casper Henriksson 8 (2,3,0,0,3) Noel Wahlqvist 5 (0,2,1,2,0) Sammy Van Dyck 2 (1,1,-,-) Rasmus Karlsson 1 (-,1,0,0) Philip Hellstroem-Baengs 4 (1,3,0,0,d)

