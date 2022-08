2280 zł miesięcznie przez całe studia. Ale trzeba podpisać zobowiązanie

Rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy w Dzienniku Ustaw opublikowano dopiero 8 lipca. W dokumencie określono warunki, na jakich studenci mogą ubiegać się o resortowe pieniądze. Na złożenie wniosku mają czas tylko do 31 sierpnia.

O stypendium starać się mogą studenci wszystkich uczelni wyższych w kraju, a na liście „przydatnych” dla Wojska Polskiego jest 68 kierunków.

To m.in. finanse, informatyka, weterynaria, dziennikarstwo, budownictwo, chemia, biologia, matematyka, weterynaria czy fizyka. Na liście jest też teologia, ale tylko wówczas gdy jest studiowana w wyższych seminariach duchownych lub w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Do starania się o stypendium MON potrzebne jest też zaświadczenie o przyjęciu kandydata na studia oraz oświadczenie o spełnianiu wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowej. Wniosek należy dostarczyć do szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem dowolnego wojskowego centrum rekrutacji w Polsce.

Resort obrony zapowiada, że wszystkie wnioski rozpatrzy „niezwłocznie”. Jeśli decyzja o przyznaniu stypendium będzie pozytywna to spisana zostaje umowa. W dokumencie jest mowa m.in. o obowiązkach kandydata i wysokość wypłacanego stypendium. To „50 proc. kwoty uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową” czyli obecnie 2280 zł. Stypendium ma być wypłacane do dziesiątego dnia danego miesiąca. Wypłata pieniędzy może zostać wstrzymana, na przykład, kiedy stypendysta nie dostarczy szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji zaświadczenia o zaliczaniu kolejnych semestrów studiów.

A do czego zobowiązuje się stypendysta MON?

* Ukończenia szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki.

* Nieodpłatnego uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy, uczestniczenia w zajęciach w Szkole Legii Akademickiej.

* Ukończenia kursu oficerskiego i zdania egzaminu na oficera.

* Złożenia wniosku o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i pozostawanie w tej służbie nie krócej niż 5 lat.