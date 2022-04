Przeszklony dach i nowoczesne laboratoria. Tak wygląda najnowszy gmach UMCS

Od dzisiaj oficjalnie, a od kilku tygodni praktycznie działa najnowszy obiekt w zachodnim kampusie UMCS przy ul. Głębokiej. To miejsce pracy dla 118 pracowników oraz 1330 studentów kierunków dziennych i zaocznych oraz doktorantów.

Budynek, choć bryłą i wysokością nawiązuje do wcześniej wybudowanych tu obiektów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii, jest jednak odmienny. Przeważa w nim szkło i aluminium, a charakterystyczną cechą jest przeszklony dach, dzięki czemu wewnątrz jest dużo światła.

– Chcieliśmy, żeby budynek wyglądał współcześnie, żeby był estetyczny, rozpoznawalny z zewnątrz i był wartością dodaną dla okolicy, w którym łatwo można się też odnaleźć – tłumaczy Radosław Guzowski, projektant i architekt generalny.

– To taka wisienka na torcie kampusu – podsumował prof. dr hab. Stanisław Michałowski, były rektor UMCS, który zainicjował budowę zachodniego kampusu UMCS przy Głębokiej. A obecny rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski dodał: – Mamy tu teraz zwartą przestrzeń, logistycznie dostosowaną do naszych potrzeb.

A jak tu się pracuje? – Przeprowadziliśmy się do zupełnie innego w swoim stylu budynku, przestronnego, eleganckiego, zaprojektowanego tak, by odpowiadał potrzebom i naszym, i naszych studentów – mówi Dziennikowi dr hab. Beata Bednarczuk, prof. UMCS z Katedry Dydaktyki IP. – Sentyment do budynku przy Narutowicza (tam mieściła się wcześniej pedagogika – red.) pozostał, bo to jest miejsce, gdzie rozpoczęłam studia i gdzie później przez 30 lat pracowałam, ale czasy się zmieniają i trzeba iść naprzód.

Studenci na pięciu kondygnacjach będa mogli korzystać z nowoczesnych sal wykładowych (dwie aula na 100 i 200 miejsc) i laboratoriów, w tym izby pamięci (do badania reakcji mózgowych), do diagnozy neuropedagogicznej, a także z pracowni Montessori, plastycznej, teatralno-muzycznej i tanecznej. Na dachu przygotowano platformę pod stację meteo.

Inwestycja kosztowała 46 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa to 20 mln zł.