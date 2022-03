Studia 2022. Psychologia, sztuczna inteligencja i inne nowości na uczelniach w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Kandydaci mogą wybierać spośród ponad 80 kierunków (studia I i II stopnia oraz magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne) oraz ponad 250 specjalności na 13 wydziałach uczelni.

UMCS proponuje kandydatom zarówno dobrze znane, od lat obecne w ofercie edukacyjnej kierunki studiów, które niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem, takie jak: prawo, psychologia, anglistyka, finanse i rachunkowość, dziennikarstwo i komunikacja społeczna czy zarządzenie. Jak zaznacza uniwersytet, kierunki o określonej renomie, wzbudzające zaufanie kandydatów na studia.

UMCS reaguje jednak na zmieniające się trendy i zapotrzebowanie na rynku pracy. Z tego powodu oferta uczelni została wzbogacona o trzy nowe kierunki studiów. W rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 znajdą się następujące nowości:

Technical Physics (fizyka techniczna) – inżynierskie studia I stopnia prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Ekonomicznym

e-Edytorstwo i techniki redakcyjne – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Filologicznym

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nowy kierunek to psychologia, przygotowująca przede wszystkim do pracy w ochronie zdrowia. Kierunek powstał w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie specjalistów psychologów przygotowanych do pracy klinicznej.

Na kierunku będzie mogło kształcić się 30 studentów. W programie nauczania szczególną uwagę zwrócono na przedmioty kliniczne i kontakt z osobami chorymi. Jak informuje uczelnia, psychologia jest kierunkiem unikalnym, a wsparcie psychologiczne wpisuje się w znaczną część programów terapeutycznych. Kierunek, zdaniem uczelni, posiada trzy ważne atuty. Pierwszym jest dostęp do bazy klinicznej, czego nie posiada żaden inny uniwersytet. Drugim wykwalifikowana kadra, zdolna przekazać swoim studentom doświadczenie kliniczne. Trzecim atutem, a zarazem elementem innowacyjności jest dostęp do Centrum Symulacji Medycznej.