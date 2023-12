13-latek samochodem rodziców chciał pojechać do dziewczyny. To nie był dobry pomysł

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 20:30 w miejscowości Kębłów w pow. świdnickim.

– Jak ustalili mundurowi 13-latek bez zgody matki wziął z domu kluczyki do samochodu i chciał pojechać do dziewczyny. Jadąc lewą stroną drogi serwisowej w kierunku Lublina, w pewnym momencie w wyniku niedostosowania prędkości do warunków na drodze stracił panowanie nad pojazdem zjechał do rowu, gdzie uderzył w słup oświetleniowy. Na szczęście nie odniósł obrażeń wymagających hospitalizacji. 13-latek w obecności matki został poddany badaniu na stan trzeźwości – był trzeźwy. Materiały w tej sprawie zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego – informuje podkomisarz Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.