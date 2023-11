33-latka kradła perfumy i kremy

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Lublinie. Rozpoczęły się zapisy

Konkursy startupowe, spotkania networkingowe, prezentacje innowacyjnych projektów, a także wiele innych aktywności dostosowanych do różnych grup wiekowych i to za darmo czekać będzie na uczestników Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Lublinie. Tegorocznym hasłem przewodnim wydarzenia, które potrwa od 13 do 19 listopada, są „Rewolucje technologiczne”.