Będzie nowa fabryka i praca dla 250 osób

– Dla Świdnika pojawienie się kolejnego inwestora to potwierdzenie atrakcyjności naszego miasta, zarówno pod kątem kapitału ludzkiego, jak też infrastrukturalnego – powiedział podczas czwartkowej uroczystości wmurowania kamienia węgielnego Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.

Zakład o powierzchni 23 000 mkw. zbuduje firma Panattoni.

– Inwestycja umożliwi Grupie TRILUX nie tylko zwiększenie mocy produkcyjnych i montażowych oraz usprawnienie logistyki w tej części Europy, ale także rozwój nowych produktów oraz prowadzenie działań administracyjnych i IT – podkreśla Hubertus Volmert, CEO Grupy TRILUX. – Naszym celem jest konsolidacja, ale też dalszy rozwój sprzedaży i umocnienie naszej pozycji na niezwykle szybko rozwijających się rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Nowy zakład to istotny element w strategii zrównoważonego rozwoju firmy TRILUX. Skrócenie transportu do europejskich odbiorców pozwoli zredukować ślad węglowy, a Panattoni zadba o standardy związane ze zrównoważonym budownictwem. Budynek przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent. Zarówno w hali produkcyjnej, jak i w przestrzeniach biurowych zaimplementowane zostanie nowoczesne oświetlenie wraz z systemem sterowania DALI (elementy systemu oraz oprawy dostarczy

TRILUX). Ściany elewacyjne oraz dach budynku będą miały zwiększoną izolacyjność, a w oknach zamontowane zostaną wewnętrzne

i zewnętrzne żaluzje. Ponadto dach budynku zostanie wzmocniony, co umożliwi w przyszłości montaż instalacji fotowoltaicznej. Dla

pracowników przewidziano infrastrukturę rowerową, a także punkty ładowania samochodów elektrycznych. W fazie projektowania jest rozbudowana aranżacja zieleni i małej architektury przed wejściem do biura i przy tarasie, która obejmie między innymi ławki, rabaty wielogatunkowe, nawierzchnię mineralną. W trosce o zachowanie bioróżnorodności przewidziana jest także łąka

kwietna, nasadzenia drzew i krzewów rodzimych gatunków oraz hotele dla owadów.