Na ostatniej sesji radni ze Świdnika podjęli uchwałę „w sprawie zamiaru dokonania zmiany statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku”. Chodzi o zmianę lokalizacji dwóch połączony filii biblioteki nr 3 i nr 4. Przez ponad rok działały one w budynku należącym do parafii, za co dyrektor MPBP na sesji podziękował proboszczowi. – Zrobił nam wielką łaskę i mówię to bez przekąsu – podkreślił dyrektor Piotr Jankowski.

Filie muszą się przenieść, ponieważ, po przerwie związanej z ograniczeniami covidowymi, sala jest potrzebna parafii. – Dochodziło do takich paradoksów, że parafia musiała wynajmować salę na organizowane spotkanie, bo my korzystaliśmy z ich pomieszczenia – przyznał Jankowski.

Po przeprowadzce bibliotekarzy, czytelnicy z osiedla Wschód będą korzystać z biblioteki w nowej lokalizacji: przy ul. Generała Stanisława Maczka 3. W znalezieniu nowego lokalu pomógł Urząd Miasta; to lokal po sklepie Groszek. – Jego atutem jest to, że poza budynkiem jest też bardzo duża działka miejska. Liczę, że wykorzystamy także ten potencjał, tak jak w Filii nr 1, przy ul. Rajczaka – zapowiedział Jankowski. Dzięki temu różne wydarzenia i spotkania będą mogły być organizowane na zewnątrz. Są też inne atuty. – W tym miejscu mamy gwarancję długiego pobytu. Można działać, inwestować i podejmować różne inicjatywy.

Dyrektor zapowiedział na sesji w czwartek, że na przeprowadzkę filie potrzebują kilku dni. W tym tygodniu ma być przetransportowany księgozbiór.